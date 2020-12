El monto de la deuda asciende a los mil 200 millones de pesos.

México. - Por tercer día consecutivo, la aerolínea Interjet canceló sus vuelos programados para este lunes 30 de noviembre, debido a la falta de combustible para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Así lo indican viajeros afectados y empleados de la misma empresa, quienes señalan que la situación de la firma que dejó de realizar sus vuelos el sábado y domingo pasados, debido a que no pagó por el combustible para sus vuelos, continuó con la misma situación durante este día.

De acuerdo con lo informado por el diario Reforma, uno de los empleados de la aerolínea dio a conocer que la firma comunicó a toda la plantilla laboral , que este lunes tampoco operarían sus vuelos debido a que no contaba con combustible necesario para realizarlos.

Sobre la situación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que la suspensión de sus operaciones, se daría debido a que Interjet no ha cubierto el pago correspondiente para la adquisición de turbosina.

El subsecretario de la SCT, Carlos Morán Moguel indicó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que se encarga de suministrar el combustible, no se lo está proporcionando de momento a la empresa, pues ha indicado que en tanto la situación de pago no se regularice, no se les entregará el hidrocarburo.

De la misma forma, el funcionario refirió que debido a los altos adeudos que mantiene la compañía, ésta opera bajo un esquema de pre pago, por lo cual un día antes debe desembolsar los recursos para que se le otorgue el combustible necesario para sus operaciones de la siguiente fecha.

Sobre el monto de la deuda, Morán Moguel destaca que asciende a los mil 200 millones de pesos, cantidad que explicó, es la que se tiene establecida como garantía para su recuperación, debido a que se estableció una fianza al respecto.