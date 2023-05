El Hot Sale 2023 está a la vuelta de la esquina y estas 8 recomendaciones de seguridad son importantísimas para que una oferta no se vulva un dolor de cabeza y termine en fraude o pishing para robo de datos por ciberdelincuentes.

Por eso te recordamos lo que dice expertos de la Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) ya que ellos normalmente atienden fraudes todos el año y que incrementan en este tipo de fechas, como el Hot Sale 2023 del 29 de mayo al 6 de junio .

Y es que en estas fechas los ciberdelincuentes aprovechan para intentar robar información personal o financiera a través del pishing o links en correos y mensajes o mediante páginas pirata que se cauterizan por ser poco elaboradas, de baja calidad y con faltas de ortografía.

8 recomendaciones para evitar paginas falsas y pishing en el Hot Sale 2023

Cerciórate de que la dirección de la página de internet debe comenzar con “https” y debe aparecer un candado en la barra de direcciones no compartir información financiera ni personal Usa contraseña únicas para cada sitio Instala un antivirus Verifica la política de privacidad Mantén un registro de tus compras No hagas click en links sospechosos Compara precios con otras sitios web antes de hacer la compra

Hot Sale 2023 : Recomendaciones contra las ofertas falsas

1) URL de la página de internet debe comenzar con “https” y debe aparecer un candado en la barra de direcciones

Además de estas dos medidas básicas, verifica que los contenidos no tengan faltas de ortografía y baja calidad en diseño, fotos e infografías. Puedes buscar que el negocio tenga buenas reseñas de otros usuarios.

2) No compartir información financiera ni personal en el Hot Sale 2023

Significa no revelar datos como número de seguridad social, información bancaria o de tarjetas de créditos, entre otras. Y no ingresarlos al sitio web si no tienes certeza de que sea un portal seguro.

3) Usa contraseñas únicas para cada sitio en compras por internet

No usar la misma contraseña para varios sitios web, debido a que es más fácil para los ciberdelincuentes acceder a tus cuentas.

4) Instala un antivirus en computadora y celular

Si tienes un antivirus en computadora y celular, será más fácil eliminar cualquier virus o malware que intente robar tu información personal.

5) Verifica la política de privacidad al comprar en internet

Esto es importante para que te garanticen que no van a usar tus datos de manera inapropiada.

6) Mantén un registro de tus compras del Hot Sale

Ello te ayudará a identificar fácilmente cualquier actividad sospechosa en tus cuentas y movimientos.

7) Evita el pishing: No hagas click en links sospechosos

En el caso de correos electrónicos o mensajes pidiéndote hacer click en links, no los abras. Alguno podría querer robar tu información personal o financiera.

8) Compara precios con otros sitios web antes de hacer la compra.

¿Dónde acudir si tengo soy víctima de un fraude por ofertas falsas?

En estos casos puedes acudir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público y en caso de anuncios sospechosos contacta a la Policía Cibernética en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.mx o al teléfono 52425100 extension 5086.

La Policía Cibernética atiende mil 600 reportes al mes con fraudes de este tipo. Los sectores en los que más se presentan esta situaciones son en la compra de: