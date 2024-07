¿Eres adulto mayor y te preguntas si hay descuento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con tu tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)? Esta nota te interesa.

La tarjeta del INAPAM permite ser beneficiarios de varios descuentos y precios preferenciales para los adultos mayores por lo que surge la duda de si también aplica con el pago del recibo de la luz.

Pues bien, la empresa CFE responde a esta interrogante si hay descuento para adultos mayores beneficiarios del INAPAM. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Adultos mayores con INAPAM tienen descuento de CFE?

Si tienes 60 años o más cumplidos, puedes tramitar tu tarjeta INAPAM y ser beneficiario de múltiples descuentos como al pagar el agua y el predial de tu domicilio.

Pero, ¿hay descuento de CFE para adultos mayores con INAPAM? Pues bien, la empresa de energía eléctrica responde a esta interrogante.

Si bien CFE no ha emitido ningún comunicado respecto a este descuento para adultos mayores, en este 2024 no hay un convenio entre la empresa y el INAPAM.

Por esta razón, no hay ningún descuento de CFE para adultos mayores beneficiarios de esta tarjeta, así que no te dejes engañar y no te confundas, pues deberás pagar el monto completo de tu recibo de luz para no generar adeudos.

¿Dónde puedes pagar tu recibo de CFE?

Ahora bien, para pagar tu recibo de CFE, sin importar si perteneces al grupo de los adultos mayores beneficiarios del INAPAM, deberás hacerlo por los medios autorizados.

Estos son los medios autorizados de CFE para pagar tu recibo de luz:

Cajeros CFEMáticos

Sucursales bancarias

Comercios y tiendas de conveniencia

En línea

Walmart

Circle K

Soriana

Six

Chedraui

La Comer

Telecomm

Seven Eleven

Extra

Farmacias del Ahorro

Bodega Aurrera

Paga fácil y seguro con nuestros aliados. pic.twitter.com/iLbmm9YlLI — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) June 17, 2024

¿Cuáles son los descuentos si eres beneficiario del INAPAM?

No todo está perdido pues, como te mencionamos previamente, sí puedes ser beneficiario de otros descuentos si cuentas con tu tarjeta INAPAM.

Es así que podrás tener 50% de descuento en el pago del agua y del predial de tu domicilio, aunque este porcentaje varía dependiendo de la localidad en que vivas.

También puedes ser beneficiario de los siguientes descuentos con INAPAM:

Alimentación: Restaurantes, supermercados, tortillerías entre otros establecimientos participantes

Asesoría y servicios legales: Notaría pública, abogados, trámites migratorios, bienes raíces, servicios funerarios entre otros

Educación, recreación y cultura: Hoteles, museos, agencias de viajes, conciertos, turismo, entre otros

Predial y agua

Salud: Ópticas, análisis y estudios, funerarias, dentistas, entre otros

Transporte: Taxis, autobuses de pasajeros y algunos servicios de combis (dependerá de la localidad)

Vestido y hogar: Zapaterías, tiendas de ropa, florerías, papelerías, entre otros