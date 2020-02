A petición del SAT, bancos cancelan facturas instantáneas de pago con tarjeta

También comentó que los banqueros no están interesados en comprar un boleto para la rifa del avión porque no genera ninguna inversión



México.- El plan de emitir facturas electrónicas instantáneas al momento de hacer pagos con tarjeta de crédito o débito está cancelado, informó el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera.

La suspensión de esta medida, que se preveía entraría en el primer cuatrimestre de 2020 , fue debido al desinterés de la actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo Niño de Rivera en conferencia de prensa.

“(Buenrostro) dijo que no le gustaba el programa y que lo iba a estudiar; nosotros lo tenemos cancelado, no va el proyecto. Si el SAT no lo quiere y nosotros no estamos trabajando en él, lo tenemos cancelado, no hay proyecto de factura electrónica instantánea”. Luis Niño de Rivera. Presidente de la Asociación de Bancos de México

El año pasado la ABM y el SAT, entonces a cargo de Margarita Ríos-Farjat, explicaron que este plan consistía en que el vendedor al que le pidieran la factura, debería conectarse con la terminal del SAT para verificar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para emitir un comprobante a través de un código QR, lo que facilitaría facturas en más de un millón de puntos de venta.

Banqueros no comprarán cachitos para rifa del avión

El director de la ABM dijo que los banqueros no están interesados en comprar boletos para la rifa simbólica del avión presidencial.

Dijo que ellos lo tienen prohibido porque ni tienen la capacidad económica y la compra de este cachito les traerá beneficios.

“Comprar boletos de las rifas no está en los proyectos aprobados de la banca así que no es una inversión. No vamos a invertir en esos activos porque no se puede". Luis Niño de Rivera. Presidente de la Asociación de Bancos de México

Con información de Expasión, El Financiero y Forbes