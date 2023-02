¿Quieres saber si el Día de la Bandera se trabaja? Aquí te decimos qué es lo que dice el calendario oficial sobre el 24 de febrero.

Este viernes 24 de febrero, se festeja el Día de la Bandera en México, dicha celebración establecida en 1940 , sirve para honrar uno de los símbolos patrios más importantes de nuestro país.

En ese sentido, al ser una fecha festiva, muchas personas se preguntan si el Día de la Bandera es día de asueto en las empresas y no se labora.

Bandera de México (Especial)

El Día de la Bandera si se trabaja; esto dice el calendario oficial sobre el 24 de febrero

Si pensabas que gracias al Día de la Bandera de este 24 de febrero tendrías un fin de semana largo, lamentamos decirte que debes detener tus planes, ya que SI se trabaja en ese día .

En el calendario oficial de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 74 señala que los días de descanso en 2023 son:

Domingo 01 de enero: Día de Año Nuevo.

Lunes 06 de febrero: Día de la Constitución Mexicana.

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Lunes 01 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores.

Sábado 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana.

Lunes 25 de diciembre: Día de la Navidad

Bandera de México (Pixabay)

Motivo por lo que deberás de laborar con normalidad en el Día de la Bandera, sin goce de pago de horas extra por haber asistido a tu jornada.

Así que tómalo en cuenta para no caer en sorpresas y te ganes una falta en el Día de la Bandera que es este 24 de febrero.

Día de la Bandera: ¿Hay clases el viernes 24 de febrero?

Así como los trabajadores se preguntan si el Día de la Bandera se trabaja, los estudiantes se cuestionan si habrá clases este viernes 24 de febrero.

La respuesta es que NO, los alumnos de educación básica (primaria y secundaria) no deberán asistir a las aulas, sin embargo, este día de asueto no es por el Día de la Bandera.

En realidad, no hay clases el 24 de febrero en primarias y secundarias debido a que en el calendario de la SEP, esta fecha está marcada para realizarse el Consejo Técnico Escolar, por lo que se suspenderán actividades.