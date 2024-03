¿Dr. Simi se retira? A través de sus redes sociales, entre ellas TikTok, la botarga icónica anunció un descanso de los escenarios con una duración indeterminada tras arduas temporadas de trabajo.

De acuerdo con el emblemático mensaje, donde por cierto se agradeció el apoyo de los fans del Dr. Simi, el querido personaje le pondrá una pausa a su carrera .

Así pues, “como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios” , según declaró la icónica botarga, ha llegado su momento de descansar; sobre los motivos de su decisión, te contamos.

Con un particular y emotivo mensaje, la icónica botarga de Farmacias Similares, Dr. Simi, anunció de manera sorpresiva su retiro y un respectivo descanso de los escenarios.

Por lo cual, como era acostumbrado, ya no se verá en las sucursales físicas, ni hará apariciones públicas en variedad de eventos hasta que decida retomar sus tan populares y aplaudidas actividades.

Como todos saben, en estos años he estado presente en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido a múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para poder dar lo mejor de mí en nuestro planeta y a todos mis fans en general, pero como saben, todo famoso merece una pausa.

Dr. Simi