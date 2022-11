Las tarjetas de crédito son una herramienta financiera que ha permitido a millones de mexicanos comprar bienes sin tener que gastar sus ahorros, pero son un “arma de doble filo” pues pueden presentar más problemas que soluciones y en esta nota te contaremos situaciones negativas que pueden surgir al tenerlas. Cualquier usuario de las tarjetas de crédito puede caer en algunas situaciones complicadas si no sabe manejarlas, así que debes tener cuidado y aquí te contaremos por qué.

Todos hemos escuchado de algún familiar o amigo que no supo emplear su tarjeta de crédito y terminó endeudado por no poder controlar sus compras, o que gastó más de lo que pudo pagar. Sin embargo, existen otros problemas que se pueden desatar como las complicaciones de sacar una tarjeta adicional o lo difícil que es resolver aclaraciones. Vamos a repasarlas.

El impulso por comprar puede ser fuerte y devastador

Antes de estar acostumbrados a las tarjetas de crédito hacíamos compras de cosas hasta que teníamos el dinero ahorrado, sin embargo, esta herramienta nos brinda la falsa idea de que podemos comprar lo que sea aún sin tener el dinero y esto puede ser peligroso. Algunos dueños de las tarjetas suelen olvidarse de que después de comprar, aunque haya sido a meses sin intereses, hay que pagar. Además la facilidad con la que se puede acumular deudas puede ser catastrófico para tu salud financiera.

La posibilidad de hacernos de productos que deseamos sin tener el dinero en el bolsillo ha desarrollado en mucha gente una compulsión a comprar sin control como se describe por ejemplo en la película “Loca Por Las Compras” estelarizada por Isla Fisher del 2009. Esta

película dirigida por P.J. Hogan está basada en un libro de Sophie Kinsella que ha escrito largo y tendido sobre el tema de quienes se dejan ir con las compras.

El personaje de Isla Fisher, Rebecca, se deja ir poco a poco en la adicción por comprar (TOUCHSTONE PICTURES / DISNEY / TOUCHSTONE PICTURES / DISNEY)

Las dificultades para sacar una tarjeta adicional para tu familia

Evidentemente, para cada líder de familia la tarjeta de crédito puede ser una herramienta que brinda ayuda ante distintas situaciones; y muchas veces surge la necesidad de darle una a los hijos, pareja o seres queridos, por si se presenta un problema y así puedan resolverlo, pero esto se vuelve muy difícil por los engorrosos trámites.

Muchas veces las dificultades surgen cuando te piden que acudas a la sucursal bancaria o hacer papeleo para el que no tienes tiempo. Otra situación que suele pasar es que tarden mucho más tiempo del que esperas y no puedas usarla en el momento que la necesitas. Ya en el peor de los casos, puede que incluso por la edad o cualquier otra razón te rechacen la solicitud.

Si tienes alguna queja, es difícil que te resuelvan la aclaración

Otro de los inconvenientes que generan las tarjetas de crédito son los malentendidos o errores que pueden surgir durante su uso, ya sea por una equivocación que cometiste al comprar algo que no querías, o cuando ves un cargo en tu estado de cuenta que no hiciste. Lo peor es que aunque tú tengas perfectamente todo en orden y el uso que le des a la tarjeta sea el adecuado, los errores pueden venir de las entidades crediticias.

Muchas veces cuando quieres resolver esas cuestiones tardan en atenderte y te dejan horas al teléfono, o no te responden los correos electrónicos. Pueden pasar días para que te devuelvan ese dinero que tanto trabajo te costó generar o simplemente por alguna cuestión del contrato, que por supuesto tú no entiendes, no te solucionen los problemas.

Toma todo esto en consideración la próxima vez que pienses en sacar una tarjeta de crédito o si ya la tienes intenta no caer en alguno de ellos. Para conocer más entra a bbva.mx/saludfinanciera