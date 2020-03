Coparmex pide anular consulta sobre Constellation Brands

La consulta es absurda y se violaron medidas de distanciamiento social para llevarla a cabo, acusan.

México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que se anule la consulta popular realizada el fin de semana para decidir el avance o cancelación de un proyecto de la cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali.

En un comunicado la organización empresarial aseguró que la consulta estuvo plagada de irregularidades y se presentaron acciones de acarreo y coacción del voto para derivar en la cancelación del proyecto.

"La consulta misma estuvo plagada de irregularidades. Se realizó violando un amparo federal que ordenaba cuidados sanitarios especiales para evitar contagios por el COVID-19. No se tomaron las medidas y eso disuadió a muchas personas de participar. La consulta debería de ser anulada por no ser representativa de la verdadera voluntad del pueblo y porque no es vinculante jurídicamente" Coparmex

De acuerdo con el organismo los resultados de la consulta dañarán la economía nacional y de Mexicali, pues se perderán miles de empleos que iban a generarse con la puesta en marcha de la planta.

Además, la Coparmex aseveró que con la consulta se canceló la posibilidad de crecimiento de Mexicali en una industria que genera empleos mejor remunerados, como la de la cerveza.

"Nunca es buen momento para ejecutar malas políticas. El momento que escogió el presidente López Obrador para realizar la consulta, en medio de una contingencia sanitaria, no pudo haber sido peor. No sólo por la cuestiones de salud"

La camaral dirigida por Gustavo de Hoyos Walther aseguró que México llevaba meses en recesión por decisiones políticas equivocadas y cuenta con una economía débil, pero aún hay tiempo para determinar efectos económicos adversos de la crisis del coronavirus.

Según cálculos de la organización, en México hay perspectiva de crecimiento negativo.

"La probabilidad de una recesión en Estados Unidos supera el 30% y las perspectivas de crecimiento para México ya rondan el terreno negativo. En promedio las principales instituciones pronostican - 3% en 2020 para México"

El Gobierno de México anunció en la conferencia matutina de este 23 de marzo que derivado de la consulta popular llevada a cabo sobre la planta de Constellation Brands se determinó, con 76.1 por ciento de votos, no seguir adelante con el proyecto.

Esto generó una caída en las acciones de la cervecera del 10.22 por ciento, de acuerdo a Bloomberg.