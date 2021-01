Consumo de carne podría ayudar a reducir la depresión

Estudios establecen que el consumo de carne puede ayudarte a reducir la depresión

México.- Estudios científicos establecen que el consumo de proteína cárnica o carne, como por ejemplo, un buen bistec, una deliciosa chuleta o una pierna de pollo , contribuye a reducir la depresión y a que el cuerpo esté mejor preparado para enfrentar este inicio de año la pandemia.

Como siempre, este inicio de año siempre se nos plantean dos grandes retos, como lo son iniciar cumpliendo nuestros propósitos y después del ambiente festivo de la Navidad y Fin de año, regresar a nuestras actividades cotidianas.

Pero si a esto le sumamos la pandemia, el hartazgo que el 2020 generó y la esperanza de que el 2021 será mejor, pero que no se ve claro cuando “empiece a mejorar”; todo junto en una licuadora de emociones podemos estar frente a un complicado inicio de año 2021.

Es en este mes de enero que se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la Depresión y el tercer lunes del mes enero es conocido por esto como “Blue Monday”, denominado así por el psicólogo Cliff Arnall, profesor de la Escuela de Psicología en la Universidad de Cardiff, después de haber encontrado la fórmula matemática para determinar el día más triste del año.

Según la ecuación de Arnall, esto se debe a que terminaron las fiestas decembrinas, y caemos en cuenta de las deudas, y que se empieza a dejar atrás los esfuerzos por lograr nuestros propósitos… Lo que causa es que las personas caigan en una espiral de tristeza y depresión para el tercer lunes de enero generalmente.

Encima, ante un posible contagio de Covid-19 , actualmente todos estamos preocupados por nuestro estado de salud, pero la pregunta es_ ¿cómo está su salud mental?

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” OMS

Consumo de proteína cárnica es crucial para reducir el riego de sufrir depresión

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado que contribuir a que las personas gocen de buena salud mental trasciende más allá de ofrecer apoyo psicológico y/o psiquiátrico.

El estudio “Meat and Mental Health” (Carne y Salud Mental) del Instituto de Psicología de la Universidad del Sur de Indiana, Estados Unidos, demuestran que el consumo de proteína cárnica es crucial para reducir el riego de sufrir depresión en esta época del año.

Por otro lado, el estudio “Changing Diets, Changing Minds” (Cambiar dietas, cambiar mentes) de la Mental Health Foundation, afirma que existen nutrientes en la carne que resultan indispensables para el desarrollo del cerebro, ejemplo de ello son el zinc y el hierro contenidos en gran proporción en la proteína cárnica.

Asimismo, académicos como el Dr. Cap. Joseph R. Hibbeln, Jefe operativo de la Sección de Neurociencias Nutricionales, del Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA), de los National Institutes of Health, realizó un estudio denominado “Vegetarian diets and depressive symptoms among men” (Dietas vegetarianas y síntomas depresivos en hombres) en la cual se aborda a la dieta vegetariana como uno de los factores causantes de la depresión.

En este estudio queda demostrado que los vegetarianos tienen más síntomas depresivos , las deficiencias nutricionales (por ejemplo, falta de hierro, vitamina B12 o cobalamina) son una posible explicación para estos hallazgos.

Por otro lado, dentro de sus beneficios, la proteína cárnica cuenta con una gran carga de vitamina B12, fósforo, hierro, zinc y niacina por lo que su consumo resulta necesario para el cuidado de la salud.