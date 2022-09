La Procuraduría Federal para el Consumidor (Profeco) ya dio una respuesta sobre si la canasta básica subirá de precio.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dio a conocer que tras la reunión de AMLO con empresarios, se lograron acuerdos con los del sector de alimentos con el fin de reforzar el plan antiinflacionario.

Al respecto, el procurador dijo que fue una reunión muy buena y que es “una gran esperanza de trabajar en equipo para bajar la inflación que es un problema mundial”.

Ricardo Sheffield detalló en entrevista al término de la reunión que en los próximos días el presidente AMLO anunciará las nuevas medidas que se aplicarán.

Señaló que el propósito es que los precios de la canasta básica del plan antiinflacionario, que consta de 24 productos, no suban, pero habrá algunos que sí lograran bajar de precio.

Tal es el caso del trigo o el maíz, que tuvo un gran aumento en su momento pero ya va a la baja, “eso debe verse reflejado pronto en el mercado nacional”, dijo el titular de la Profeco.

En tanto se espera que la tortilla ya no suba de precio , pues actualmente ya supera los 20 pesos, además, dijo que no hay condiciones para que se eleve más su costo.

“No hay condiciones ahorita para que suba, los granos (de maíz) van bajando, ojalá y no sólo no lo veamos subir, sino empecemos a ver una modesta baja en algunos productos”.

Pero reiteró, esto será anunciado por el presidente AMLO en los próximos días.

Antes de la reunión entre AMLO y los empresarios, el titular de la Profeco declaró que los altos precios de la papa y la cebolla son el “dolor de cabeza” actual del gobierno federal.

En el caso de la cebolla, apuntó que se encuentra casi al doble de precio del que debería estar, lo cual no está justificado, ya que hay suficiente producción en el país.

Por lo que Ricardo Sheffield sospechó de que el aumento de precio en la cebolla se deba a que “alguien la está acaparando”.

Sin embargo, el procurador rechazó que los aumentos de precio en la canasta básica se deba a fallos en el plan antiinflacionario de AMLO, ya que lo asocia a una situación económica “compleja” a nivel mundial.

Esto con relación a la guerra entre Rusia y Ucrania así como el retroceso en la economía a consecuencia de la pandemia de Covid-19, lo que ha ocasionado inflación en todo el mundo.

“No, no, no, no ha habido ningún fracaso, lo que pasa es que la situación económica en el mundo está compleja, entonces se requiere un esfuerzo adicional, pero son esfuerzos de carácter voluntario y en dónde también escuchamos al empresariado, de qué podemos hacer desde el Gobierno Federal para ayudarles a ellos a cumplir ese objetivo de combatir la inflación que padece el mundo entero”.

Ricardo Sheffield