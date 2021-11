Buscamos impacto en familias mexicanas: Hugo Salinas Sada

Tiendas Neto fue certificada como Great Place to Work en julio pasado al posicionarse en el lugar número 11 de la categoría Mejor Lugar para Trabajar 2021 en Tiempos de Reto, y la número 10 en el segmento Los Mejores Lugares para Trabajar 2021 For All.

”Nuestro objetivo es muy sencillo: generar un impacto positivo en las comunidades donde operamos. Además, tenemos una guía de valores clave que se destaca por apoyar a nuestros colaboradores a hacer lo que les gusta, esa es nuestra razón de ser y por la que en 2021 recibimos nuevamente el certificado Great Place to Work” Hugo Salinas Sada. Tiendas Neto

Se estima que el impacto de la cadena de distribución no solo se percibe en los más de cuatro millones de clientes, sino también en constituirse como una de las mejores empresas para trabajar en México y crear entornos seguros para sus nueve mil colaboradores mexicanos.

“Tenemos un gran compromiso con nuestros clientes que nace desde nuestra misión: ofrecer productos de alta calidad percibida por el cliente, con los precios más bajos del mercado y más cerca de su casa. Nos enfocamos cada día en darles las mejores opciones y asegurarnos que lleven productos de alta calidad y el mejor precio para sus familias, que es siempre el precio neto” Hugo Salinas Sada. Tiendas Neto

Tiendas Neto garantiza calidad y precios bajos, incluso ante crisis sanitaria

Desde hace 12 años, Tiendas Neto ha proveído de productos de la más alta calidad al precio más bajo del mercado a millones de familias mexicanas; por lo que durante la crisis sanitaria por coronavirus, la empresa de Hugo Salinas Sada reafirmó su compromiso por seguir siendo la mejor opción de compra y distribución de productos de alta necesidad.

“La pandemia para Tiendas Neto representó un gran reto, como sin duda también lo ha sido para todos. Sin embargo, nos esforzamos por cumplir nuestro compromiso de distribución de los productos de más alta calidad al precio más bajo. No dejamos de trabajar un solo día para que nuestros clientes pudieran encontrar en nuestras tiendas todo lo necesario para dar lo mejor a sus familias” Hugo Salinas Sada. Tiendas Neto

Tiendas Neto adopta medidas sanitarias para cuidar la salud de sus clientes