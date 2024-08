Para todos los fans del cine, se liberó una gran promoción de boletos Cinemex a 28 pesos; siendo una rebaja de más de la mitad del precio normal.

Este descuento de boletos Cinemex a 28 pesos queda perfecto para estos últimos días de vacaciones, para que vayan a ver su película favorita o alguno de los últimos estrenos de verano.

Además, también habrá otro descuento interesante en salas exclusivas de la exhibidora, así como en sus complejos especiales.

Si te interesa saber todo de estas promociones, aquí te daremos todos los detalles como ya es nuestra costumbre.

¿Cómo conseguir los boletos Cinemex a 28 pesos?

De acuerdo con la información presentada, los boletos Cinemex a 28 pesos aplicarán en salas tradicionales, premium, Dolby Atmos y 4D.

Sin embargo, los boletos Cinemex a 28 pesos sólo serán válidos en funciones antes de las 3 de la tarde; es decir, para aquellos que les guste ir al cine a mediodía.

Por otra parte, también habrá boletos en 68 pesos en Cinemex para sus salas IMAX, Market y Platinum; de igual manera, solo para funciones antes de las 3 de la tarde.

Tanto los boletos Cinemex a 28 pesos, como los de 68 pesos; serán válidos del 5 al 28 de agosto, y no se podrán combinar con otros descuentos y promociones.

Los boletos Cinemex a 28 pesos no aplicarán para conciertos

Durante agosto se tendrá la exhibición del concierto Seveteen Tour “Follow” Again to Cinemas; sin embargo, no podrás usar los boletos Cinemex a 28 pesos para esta función especial.

En el mismo anuncio se deja en claro que los boletos Cinemex a 28 pesos no aplican para el mencionado concierto, quedando este en su precio normal.

No obstante, el resto de funciones especiales, como el ciclo de Tim Burton o los últimos días del ciclo de El Padrino, sí tendrán el descuento mencionado.

Que no se aplique en el concierto se debe más que nada a los acuerdos firmados con la agencia del grupo, que es la que pone el precio de su contenido y sobre ese trabajan las exhibidoras.

