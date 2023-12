Unos días antes de que acabe 2023, Amazon Prime Video le dio una nada agradable sorpresa a sus suscriptores, anunciando la llegada de publicidad a la plataforma.

Amazon Prime Video anunció que desde el 29 de enero de 2024, su servicio comenzará a transmitir comerciales en sus series y películas en streaming.

Movimiento que ya ha sido recurrente de varios servicios de streaming ante la poca rentabilidad de las plataformas en sí mismas.

Eso sí, aclaran que no abusarán de esta práctica, pues los anuncios mostrados serán menores en cantidad y duración que los que se pueden ver en la televisión tradicional.

Podrás evitar los anuncios de Amazon Prime Video pagando una suscripción más cara

Como con otros servicios, Amazon Prime Video ofrece una forma de evitar los anuncios y esa es pagando una suscripción más cara.

A diferencia de otras plataformas, que ofrecen un plan barato con anuncios y otros sin estos, Amazon Prime Video integrará los comerciales a todos los planes existentes actualmente.

Si no quieres ver la publicidad tendrás que pagar 3 dólares extra (unos 50 pesos) al plan que ya tienes actualmente.

Es decir, si en este momento pagas 100 pesos al mes por el servicio, ahora tendrás que cubrir un costo de 150 pesos si no quieres ver publicidad.

Esto no le ha parecido a muchos suscriptores, quienes consideran que esto es un abuso, pues sienten que los están obligando a pagar más en lugar de darles otras opciones.

¿Amazon Prime Video mostrará anuncios en México?

La pregunta de muchas personas es si la nueva medida de Amazon Prime Video también afectará a México.

De momento los anuncios de Amazon Prime Video sólo llegarán a cuentas en Estados Unidos, no hay detalles de que se vaya a aplicar también en México.

No obstante, que no se contemple mostrar publicidad de momento en México no significa que no se aplique en un futuro próximo.

Hay muchas posibilidades de que los comerciales lleguen a Amazon Prime Video de México a lo largo de 2024, posiblemente con la misma medida de pagar extra para no verlos.

Así que estas a tiempo para considerar si esta medida es de tu agrado o prefieres prescindir de Amazon Prime Video.

