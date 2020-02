Didi y Alibaba incumplen normas de la Profeco

Diversas plataformas que ofrecen servicios y productos en línea no se preocupan por trabajar de acuerdo a los reglamentos

La mañana de este lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acudió a la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Sheffield habló del comercio electrónico en México y la manera en que muchas empresas incumplen con las leyes.

El titular de Profeco señaló que existen varias empresas de primer nivel en el comercio electrónico que se preocupan por el consumidor. Sin embargo, existen otras que no ven a México como un mercado importante y trabajan sin cumplir con los reglamentos del país.

⚠️Si eres fanático de las compras por internet, evita ser víctima de fraude con los siguientes #TipsProfeco. pic.twitter.com/jk6qRmoXhO — Profeco (@Profeco) November 15, 2019

“ Tenemos a Alibaba que ve a México como Dios a los conejos, o sea, no existimos. No nos pelan ni a la Profeco ni a nadie, no toman en cuenta nuestras leyes, nuestros hábitos de consumo, ni siquiera los precios los tienen en pesos mexicanos”, subrayó Ricardo Sheffield.

Otra de las compañías que no cumplen con las normas de Profeco es Didi, a diferencia de su principal competencia. Sheffield destacó la presencia de Uber en el mercado nacional, y aseguró que trabaja de acuerdo al reglamento.

9 de cada 10 pasajeros lo hacen 🙊🚘 pic.twitter.com/vcbQLTiQrg — DiDi México (@DiDi_Mexico) February 5, 2020