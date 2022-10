El incremento en el precio de la tortilla, además del aumento en el precio internacional del maíz, está asociado con diferentes factores del mercado interno.

Entre estos se encuentran:

El presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla en Puebla, Veracruz y Tlaxcala, Alfonso Collantes, acusó de acaparamiento del maíz nixtamalizado, con el que se produce el 71% de las tortillas que se consumen en México.

Vale señalar que, de acuerdo con cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), sólo el 23.6% de las tortillas que se elaboran en el país son hechas con harinas de maíz, las cuales se comercializan en tiendas de autoservicio y en el resto de las tortillerías de las colonias.

Mientras que el 71% son elaboradas con masa de maíz nixtamalizado; éstas son las que adquieren en la mayoría de las tortillerías locales y que son más consumidas en el país.

El hecho del acaparamiento del maíz en la industria de la masa también esté incidiendo en el aumento del precio de este alimento, de acuerdo con Alfonso Collantes.

“Estamos exigiendo maíz, pero maíz nixtamalizado, no industrializado, es muy importante y es lo que pedimos en varios estados, yo represento a Puebla, Veracruz y Tlaxcala, y es lo que estamos pidiendo y no nos dan solución. No nos han dado, no lo surten, y al ritmo que va a subir el maíz, va a subir la tortilla”

Alfonso Collantes