Trascendió en Quintana Roo que Xcaret denunciará por difamación al padre del niño que murió en Xenses

México.- ¿Grupo Xcaret demandará por difamación al padre de Leonardo, el niño que murió en la atracción acuática "Riolajante" del parque Xenses? Esa versión ha comenzado a trascender en Quintana Roo.

Los medios locales han señalado que la empresa Xcaret planea demandar a Miguel Ángel Luna Calvo , padre del niño que murió por fallas en el sistema de filtración. La demanda sería por:

Difamar a la Xcaret y Xenses

Entorpecer las labores médicas al menor de edad

Tras el accidente en el "Riolajante", en el que el niño de 13 años de edad, murió tras ser succionado por el sistema de filtración, su padre declaró que fue presionado para otorgar el perdón a la compañía Xcaret.

¿Procedería la demanda por difamación a Xcaret?

Y es que la empresa Xcaret acusa al doctor Luna Calvo de interferir en la maniobras de auxilio, así como de denigrar de manera pública a empresarios del estado.

Sin embargo, se destaca que el delito de difamación se despenalizó en varios partes del país, por lo que Xcaret tendría que denunciar al padre por otras causas.

Padre del niño que murió en Xcaret dijo que fue presionado

El pasado 27 de marzo, Leonardo, de 13 años de edad, murió tras ser succionado por el sistema de filtración de la atracción "Río Salado" en el parque Xenses de Xcaret.

Su padre, Miguel Luna Calvo, declaró a medios de comunicación que fue presionado para otorgar algún tipo de perdón antes de entregarle el cuerpo de su hijo, por lo que el titular de la Fiscalía de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que se indagará esa versión.

El fiscal agregó que buscarán al padre del niño que murió en el parque Xenses de Xcaret para que identifique "esa conducta omisiva o de presión que dice haber sido".

El padre del niño declaró: