Volverá Kanye West a México para actuar en el Festival 5punto5

México, 26 Mar. (Notimex).- Tras varios años de no pisar México, el rapero estadunidense Kanye West regresará al país para ofrecer una presentación dentro del Festival 5punto5, donde interpretará éxitos como ?Stronger? y ?Runaway?.

El evento que se realizará por primera vez en México, se llevará a cabo el 5 de mayo próximo en el Centro Dinámico Pegaso, en el que participarán artistas y bandas de talla internacional y nacional como The Thing Things, Ghostland Observatory, Little Dragon, Clap Your Hands Say Yeah, Los Wendys, Pau y Amigos, Ana Tijoux, entre otros.

A lo largo de su carrera, Kanye West ha recibido importantes reconocimientos entre los que destacan 18 Grammys, además de haber sido nombrado en 2011 por la revista ?Time? como una de las personas más influyentes del planeta.

?Este evento surge por la necesidad de crear un Festival en México a la par de los más importantes a nivel mundial (Coachella, Glastonbury o Bonarroo), los cuales se celebran a las afueras de la ciudad, contando con talento reconocido en el mundo?, explica Alan Salomón, director de Relaciones Públicas de 5punto5.

Es importante destacar que el Festival contará con dos escenarios en los que el público podrá disfrutar cada una de las presentaciones. Las bandas tendrán horarios específicos para sus ?shows? con el fin de que ninguno se empalme y de esta forma los asistentes puedan disfrutar todos.

