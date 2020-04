VIDEO: Muestra AMLO sala de terapia intensiva lista para atención de Covid-19

El mandatario federal compartió en un video el interior del hospital militar de Temamatla, en el Estado de México (Edomex).

México.- El presidente AMLO presentó una sala de terapia intensiva lista para atender a pacientes infectados por el coronavirus Covid-19.

En un video en su cuenta de Twitter, el mandatario federal mostró el interior de una sala ubicada en el hospital militar de Temamatla, Estado de México (Edomex). Acompañado del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, López Obrador aseguró que su gobierno continúa alistando los últimos detalles para la transición del país a la Fase 3 de la pandemia.

El hospital militar servirá como uno de los puntos de reconversión para la atención de pacientes graves diagnosticados con coronavirus. En su exposición, AMLO insistió en que durante los siguientes días se redoblarán los esfuerzos para la habilitación de espacios y el acceso a insumos.

"Cuidemos a los adultos mayores, a nuestros enfermos. No todos necesitamos de estar en un hospital, para que no se saturen. Ojalá y no se usarán estas salas pero tenemos que prepararnos, que no nos rebase la contingencia" AMLO. Presidente de México.

Estas salas de terapia intensiva con equipo y personal especializado son indispensables para atender a enfermos graves de #coronavirus. pic.twitter.com/IhfTwWfpd4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 3, 2020

¿Con qué cuentan las salas de terapia intensiva?

Las unidades cuentan con camas, ventiladores, monitores de signos vitales, bombas de infusión, unidad móvil de rayos "x", carro de emergencias y aparatos para toma de electrocardiogramas.

El personal asignado a las salas contarán todo el equipo de protección disponible: trajes completos, caretas, guantes y filtros de aire. Respecto a los ventiladores, personal del nosocomio dijo que cuentan con los recursos necesarios pero aún se espera el arribo de más unidades.

Cada sala de terapia intensiva concentra 4 camas hospitalarias y su correspondiente equipación.