VIDEO: Amaga AMLO con abandonar mitin en Tabasco por 'politiquerías'

El presidente condenó las protestas de ciudadanos al gobiernador de Tabasco y el alcalde de Macuspana.

México.- El presidente AMLO amagó con abandonar un mitin en su natal Macuspana, Tabasco, por lo que consideró como "politiquerías", en referencia a las protestas de ciudadanos contra el gobernador Adán Augusto López y contra el alcalde Roberto Villalpando.

En el marco de la entrega de programas sociales, el mandatario federal condenó las protestas y gritos en contra de los representantes de los otros niveles de gobierno, por lo que pidió a sus simpatizantes cesar en sus agresiones.

Por su parte, el gobernador tabasqueño trató de alabar la lucha social del presidente de la República, y aseguró que nacido en el sur venía como redentor a sacar a esta región del país del abandono.

Dijo que la unidad debía estar por encima de todo, esto debido a que se está trabajando en la generación de empleos, llega inversión al estado y se está construyendo una refinería.

Los gritos arreciaron cuando López Hernández se refirió a “el borrón y cuenta nueva” en los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sus paisanos reprocharon que siguen pagando tarifas altas y siguen existiendo cobros diferenciados según la época del año.

En tanto, AMLO pidió a los políticos apelar a la unidad nacional antes que a intereses partidistas. Ante la constante de reclamos por parte de los ciudadanos, el presidente amenazó con retirarse del evento.

"Yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede, no quiero politiquería, no quiero grilla" AMLO. Presidente de México.

“No quiero politiquería, no quiero grilla", @lopezobrador_ amagó con terminar mitin por protestas. ➡ https://t.co/t8kec8kuKs pic.twitter.com/YlPzE2vtxw — El Heraldo de México (@heraldodemexico) March 1, 2020