Vacunan a camilleros y personal de limpieza contra Covid-19

Camilleros y personal de limpieza dijeron que la vacuna contra el Covid-19 los hará sentir más seguros en su trabajo.

México.- En el marco del Plan Nacional de Vacunación en México, con el que se aplican las vacunas contra el coronavirus Covid-19, este miércoles 30 de diciembre se aplicaron las dosis de Pfizer a camilleros y personal de limpieza.

Fue el pasado jueves 24 de diciembre cuando inició la vacunación contra el Covid-19, aplicando las dosis a médicos y enfermeras. Como parte del proceso de la inoculación, fueron vacunados personal de limpieza así como camilleros.

Ayer, miércoles, en las instalaciones del Campo Militar número 1 se registró gran afluencia de personal de salud para recibir la vacuna contra el coronavirus, reportó Noticieros Televisa.

Vacuna contra Covid-19 "me da más seguridad"

Alrededor de mil personas, entre camilleros, personal de limpieza, médicos, enfermeras y enfermeros, llegaron este 30 de diciembre al Campo Militar número 1 para vacunarse contra el coronavirus.

Paola es parte del área de limpieza en un hospital Covid-19 y al recibir la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, expresó a Noticieros Televisa su confianza en la inyección.

"La verdad es que a mí me da más seguridad, no por eso me voy a dejar de cuidar, pero por lo menos no ser tan vulnerable" Personal de limpieza

La trabajadora de limpieza de un hospital Covid-19 que se vacunó contra el virus, dijo esperar que no haya más pérdidas de vidas en México. "Eso es lo que deseo que no muera más gente y que no haya gente con secuelas", expresó.

Paola se contagió del Covid-19 al igual que sus dos hermanos, y pese a la emergencia, la empleada del Hospital General de Zona (HGZ) 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nunca pensó en dejar su trabajo.

Camillero que tuvo Covid-19 recibió la vacuna

Este miércoles 30 de diciembre se aplicaron dosis de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 de Pfizer a camilleros y personal de limpieza.

Alejandro es un camillero del IMSS que se aplicó la vacuna. Él y su esposa, quien es enfermera, se contagiaron a principios de la pandemia del coronavirus.

El camillero comentó a Noticieros Televisa que "ha sido más difícil para nuestros familiares porque hemos tenido que dejar a nuestras esposas, hijos, madres en casa. Nos hemos separado todo el tiempo de ellos. Algunos compañeros han caído".

Alejandro, quien es padre de familia, agregó que cuando les informaron que la vacuna contra el coronavirus llegó a México "fue una gran alegría. Todos los compañeros nos alegramos, nos dio muchas esperanzas a todos nosotros".

De acuerdo con el camillero, con la vacuna contra el Covid-19 "nuevamente sale esa esperanza de poder salir adelante todos".