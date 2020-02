Universidades y organizaciones de todo el país se unen al paro nacional de mujeres

El 8 de marzo también habrá marchas en diferentes estados del país por motivo del Día Internacional de la Mujer.

México.- Decenas de universidades, organizaciones sociales y colectivos feministas han anunciado su apoyo y unión al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo 2020; respaldan que las mujeres puedan ausentar se sus labores para evidenciar la crisis de violencia en su contra y el aumento de feminicidios en el país.

A la convocatoria de la colectiva Las Brujas del Mar han respondido instituciones educativas de la Ciudad de México, el Estado de México, Chihuahua, Hidalgo y Puebla; también organizaciones como El Día Después, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y Ni Una Menos México.

Hasta el momento, las universidades que se unen al paro nacional de mujeres son:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Universidad del Valle de México en todos sus planteles

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Iberoamericana en CDMX, Tijuana y Puebla

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Universidad de las Américas Puebla

Universidad Autónoma del Estado de Puebla

La UNAM anunció el apoyo al paro nacional para visibilizar las prácticas de desigualdad y violencia de género; dijo que sus alumnas y trabajadoras podrán ausentarse sin que se vea reflejado en inasistencias ni descuentos salariales.

La Ibero se une al #paronacionaldemujeres. No habrá faltas para las alumnas ni se descontará el día a las empleadas. pic.twitter.com/ijBtJyQzKi — Eréndira Derbez (@erederbez) February 21, 2020

La Universidad del Valle de México se suma al movimiento “Un día sin mujeres” que se llevará a cabo el 9 de marzo #ParoNacionalDeMujeres https://t.co/J8AV8uQpg0 pic.twitter.com/ugxW9LfzBU — Prensa UVM (@prensaUVM) February 21, 2020

Y también se han unido organismos de gobierno como el Ayuntamiento de Veracruz, el Gobierno de la CDMX, el partido Movimiento Ciudadano; periodistas como Carmen Aristegui y las artistas Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Cecilia Suárez, además de la Suprema Corte de Justicia, y ambas cámaras del Poder Legislativo.

¿Quién convocó a paro nacional de mujeres?

Luego del apoyo recibido a la convocatoria de este 9 de marzo, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar el origen de la protesta. Fue por ello que la colectiva Las Brujas del Mar explicaron las razones y objetivos de la movilización que se realizará un día después del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

Con el #UnDiaSinNosotras y la leyenda “El nueve ninguna se mueve”, Las Brujas del Mar invitan a todas las mujeres a no salir a la calle, no asistir a sus trabajos, no ir a la escuela; y un paro económico para no consumir y afectar la economía del país.

Si paramos nosotras, para el mundo.



NI UNA MUJER EN LAS CALLES

NI UNA MUJER EN LOS TRABAJOS

NI UNA NIÑA EN LAS ESCUELAS

NI UNA JOVEN EN LAS UNIVERSIDADES

NI UNA MUJER COMPRANDO#UnDíaSinNosotras #ParoNacional pic.twitter.com/zcOquRAqvH — Brujas del Mar (@brujasdelmar) February 18, 2020

El colectivo explica que la convocatoria no está organizada por la oposición al gobierno como ha surgido rumores y pidieron disculpas por no ser ‘feministas famosas’. Con esta intervención, el objetivo es visibilizar la violencia diaria contra las mujeres y exigir medidas urgentes para erradicarla, pues recordaron que cada día, al menos 10 mujeres son asesinadas y en lo que va de 2020, suman ya 265 feminicidios, según cálculos de la activista Frida Guerrera.

En términos económicos, el paro nacional de mujeres costaría 26 mil 301millones 370 mil pesos del Producto Interno Bruto (PIB); y de acuerdo con el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD), 40% del personal ocupado en las empresas del país quedaría paralizado.

#CANCÚN

🗓8 de Marzo, 6:30pm

📍Parque de las Palapas al Ceviche pic.twitter.com/DbCvBgOnQb — Brujas del Mar (@brujasdelmar) February 21, 2020

Marchas convocadas para el 8 de marzo

Respecto a las marchas que se realizarán el 8 de marzo , las convocatorias ya se han difundido decenas de estados. Destacan las manifestaciones organizadas en Nezahualcóyotl, Cancún, Mérida y Guadalajara.

También mujeres protestarán en Xalapa, Playa del Carmen, Querétaro, Monterrey, Los Cabos y Ecatepec. En la Ciudad de México, la marcha partirá a las 2 de la tarde del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.