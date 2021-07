Veracruz: Justifican a los ‘fantasmas’ que transportaban 25 mdp

México.- Miguel Morales Robles y Said Sandoval Hernández, las dos personas detenidas en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos no aparecen en el directorio oficial de empleados porque sus funciones no implican el contacto ciudadano, argumentó Gina Domínguez, vocera del Gobierno de Veracruz.

La funcionaria respondió luego de que ayer trascendiera que aunque la funcionaria señaló que Morales trabaja en la Secretaría de Finanzas, y Zepeda, en la de Seguridad Pública, ninguno de ellos aparece en ninguna relación de personal gubernamental.

En un correo electrónico enviado a Sergio Sarmiento y leído por el periodista en su noticiero de Radio Red, explicó que la referencia que se hacer acerca de que “estas personas no aparecen en el directorio telefónico de la página oficial del Gobierno del Estado de Veracruz www.veracruz.gob.mx en la sección 'Conoce al Gobierno', se debe a que es una base de datos con los servidores públicos que tienen asignada una extensión telefónica, mandos superiores y medios, así como personal de las diversas dependencias que en su mayoría tiene como función el contacto ciudadano para informar u orientar sobre trámites que se realizan en cada área, lo que no aplica en el caso de los servidores públicos referidos".

Aseguró que uno de ellos está adscrito a la Tesorería y uno más a Seguridad Pública.

"Miguel Morales Robles, su adscripción es Sefiplan Tesorería, con fecha de ingreso el 1 de marzo de 2007, número de personal 492974 y Said Sandoval Hernández, su adscripción es Secretaría de Seguridad Pública con fecha de ingreso el 1 de enero de 2011", indicó.

Fue pasado viernes cuando la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y posteriormente liberó a los dos colaboradores del gobierno de Veracruz.