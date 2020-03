El presidente dijo que ese tipo de medidas abre paso a tendencias como el autoritarismo y la discriminación.

México.- El presidente AMLO descartó ordenar un toque de queda como parte de las medidas a seguir para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus Covid-19, previsto para a agudizarse durante las próximas semanas en territorio nacional.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que México está preparado para la transición del actual escenario 1 de "importación viral" de la epidemia de coronavirus, a los escenarios 2 y 3, de "transmisión comunitaria" y "contagio generalizado", respectivamente.

Entre las acciones a implementar en las próximas se encuentra la declaratoria del Plan DN III E de las Fuerzas Armadas, lo que implicaría el despliegue de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en labores de apoyo a personal y funciones sanitarias.

Cuestionado sobre si la estrategia contempla también declaraciones de toques de queda, como ha ocurrido en países afectados como China, Italia, España, Chile y regiones de Estados Unidos (EU), el mandatario federal descartó por completo dicha posibilidad y aseguró que ese tipo de imposiciones pueden abrir la puerta al autoritarismo y a discriminación.

"No al autoritarismo, no a la discriminación. ¿Qué hacemos nosotros, imagínense, con toques de queda? Con todo respeto la decisión que se tome en otros países. Nosotros no necesitamos eso. Si se necesita vengo aquí y le hablo al pueblo" AMLO. Presidente de México.

Confía AMLO que ciudadanos atiendan posible llamado a mantenerse en casa

El mandatario federal destacó el modelo de comunicación que ha establecido hasta ahora con los ciudadanos, por lo que aclaró que, en caso de ser necesario, hará un llamado a la población a mantenerse en casa durante la contingencia, pero sin hacer uso de la fuerza ni violar las libertades y garantías de los individuos.

Los toques de queda implementados hasta ahora en otros países han tenido por objetivo eliminar toda posibilidad de contagio entre la población. En países como España e Italia, las autoridades sólo permiten que ciudadanos salgan a la calle en caso de que su trabajo sea indispensable y para adquirir víveres.