Los diputados aprobaron castigar la toma de casetas con fines lucrativos.

México.- La Cámara de Diputados aprobó este 15 de diciembre una reforma para castigar con hasta 7 años de prisión la toma de casetas del país con fines lucrativos, con modificaciones a la Ley de vías Generales de Comunicación.

La reforma tuvo 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones y fue aprobada en lo general y lo particular.

Además del castigo, se acordó multar con hasta mil unidades de medida y actualización (UMA) a quienes tomen casetas con files lucrativos.

"A quienes, en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior, obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan en las vías generales de comunicación serán sancionados con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigentes" Reforma aprobada

En las reformas aprobadas también se busca sancionar con 9 años de cárcel a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o medios de transporte. Además se castigará a quienes interrumpan la prestación de servicios u operación de vías de comunicación o restrinja de manera total el tránsito de medios de transporte que circulan por estas.

La reforma pasará al Senado de la República para su discusión y aprobación.

Toma de casetas es robo al pueblo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró el pasado 16 de noviembre que la toma de casetas es robo al pueblo.

AMLO refirió que este delito es lucro y evita que los recursos de las casetas entren a la federación para luego ser usados en programas sociales.

"Es algo indebido, ilegal, es toda una provocación, no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa, es lucro, es como el huachicol y le están robando al pueblo, no le están robando al gobierno, el presupuesto no es del gobierno, es de los funcionarios, es del pueblo" AMLO. Presidente de México

Por ende, AMLO explicó que los operativos de la Guardia Nacional contra la toma de casetas serán permanentes.