No se suspenden clases por llegada de coronavirus a México: SSA

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en este momento no hay razones científicas o técnicas para tomar medida tan drástica.

México.- La Secretaría de Salud del Gobierno Federal aseguró que, de momento, no se suspenderán las clases en escuelas del país debido a los primeros casos confirmados de coronavirus en Ciudad de México y Sinaloa.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la dependencia cuenta con un protocolo de actuación para enfrentar la enfermedad y, según lo establecido, estamos en una etapa temprana en la que no se contemplan medidas en dicho sentido.

El funcionario señaló que en este momento no son necesarias medidas de “ distanciamiento social ” en centros escolares y laborales y, en todo caso, primero se montarían filtros para detectar a personas con síntomas en la entrada a fin de instruirlos a que acudan a recibir atención médica.

“En este momento hoy es viernes 28 de febrero de 2020, no hay ninguna indicación porque no hay una razón científica o técnica de salud publica para cerrar escuelas cerrar trabajo. No hay razón alguna hasta este momento.” Hugo López-Gatell

Personas con síntomas de enfermedad respiratoria no deben saludar de beso o dar la mano

Hugo López-Gatell agregó que en este momento es muy importante mantener la calma y actuar con prudencia ante la sospecha contagio, pues casi con seguridad no se tratarán de nuevos casos de coronavirus.

“La enorme mayoría de las personas que tengan síntomas como de un catarro, lo que van a tener es un catarro común o quizá influenza”. Hugo López-Gatell

Además, instó a los mexicanos a “no esperar la acción del gobierno” y tomar algunos pasos sencillos para evitar los contagios, como lavarse las manos constantemente, usar gel desinfectante y estornudar en la parte interior del codo.

En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, López-Gatell invitó a no hacer contacto físico a la hora de saludar.