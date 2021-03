Un presunto reportero se arrodilló ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para solicitarle que le diera la palabra.

En la conferencia mañanera de este jueves 4 de marzo, un presunto reportero se arrodilló ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para solicitarle que le diera la palabra.

Luego de que AMLO había ocupado varios minutos para responder una pregunta, un hombre que se asumió como periodista del estado de Tamaulipas se hincó ante AMLO para que le cediera la palabra; a lo que inmediatamente el mandatario le dijo que sí y le pidió que se parara.

“Párate, yo te voy a escuchar, pero párate, pero sí, pero párate, ahorita te voy a escuchar. Esto es muy interesante, a todos, a todos los voy a escuchar, hay tiempo para todo, hay más tiempo que vida”, dijo el presidente AMLO.

Minutos más tarde, AMLO pidió que le cedieran la palabra “al compañero que vino a postrarse” y al tomar el micrófono, el presunto reportero justificó su acción al asegurar que viene desde Tamaulipas y solo tiene derecho a acudir a la mañanera una vez al mes.

“Disculpe, vengo de Tamaulipas y es muy difícil que de Tamaulipas vengamos para acá los periodistas, y pues yo tengo solamente una participación. Entonces lo que estaba pasando era que me iba a ir sin tomar la palabra”, señaló.

El presunto reportero de Tamaulipas fue identificado como Mario Alberto Segura. En su intervención, denunció las supuestas irregularidades que se viven en Tamaulipas bajo el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

“Esa es la forma en la que está gobernando Tamaulipas, los tamaulipecos ya estamos hartos de eso, quisiéramos ver de qué manera se puede solicitar el estado de ingobernabilidad”, sostuvo el hombre.

AMLO critica al diario The New York Times dedicarle primera plana al caso de Félix Salgado Macedonio.

En su conferencia mañanera de este jueves, AMLO denunció a The New York Times de querer confrontar a su gobierno con las mujeres, por el artículo donde consignan su polémica defensa de Salgado Macedonio ante las denuncias de violación por parte de varias mujeres.

En ese sentido, AMLO alentó a los corresponsales de The New York Times a asistir a su conferencia mañanera para cuestionarlo sobre los distintos temas de su interés.

También acusó a los periodistas de The New York Times de que no investigaron el trasfondo de las acusaciones en contra de Salgado Macedonio ni el respaldo que la población de Guerrero le ha dado en las encuestas.