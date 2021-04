Silvano Aureoles negó haber amenazado a una diputada por el proceso de desafuero de Francisco Javier Cabeza de Vaca.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que es falso que haya amenazado a una diputada como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera del 29 de abril de 2021.

Silvano Aureoles afirmó a un medio local que por ser temporada de elecciones se “van a decir muchas cosas”, sin embargó, r echazó haber amenazado a la diputada como dijo AMLO.

"Es temporada de elecciones van a decir muchas cosas, es falso, yo tengo mucho que no hablo con la diputada a la que hacían referencia" Silvano Aureoles

Silvano Aureoles considera ilegal el desafuero a García Cabeza de Vaca

Silvano Aureoles consideró que el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca es una ilegalidad .

Además, Silvano Aureoles calificó como burdo que el gobierno federal "use a las instituciones" para callar a opositores como Francisco García Cabeza de Vaca.

“Nunca se había visto tan burdo el hecho que el gobierno federal use a las instituciones del Estado para intentar callar a sus opositores” Silvano Aureoles.

AMLO señaló que Silvano Aureoles amenazó a una diputada

AMLO reveló que el 28 de abril una diputada federal solicitó la protección del gobierno federal debido a que recibió amenazas por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

“Ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal porque fue amenazada verbalmente, también no exageremos, por el gobernador de Michoacán" AMLO

De acuerdo a AMLO, la diputada dijo que Silvano Aureoles le advirtió que debía votar en contra de quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca o “que se atuviera a las consecuencias”.

AMLO no reveló el nombre de la diputada, que solicitó el amparo del gobierno federal argumentando que no lo recordaba porque no entra “al detalle, nada más es el informe y cada quién se hace cargo”.

Con información de Indicio Michoacán