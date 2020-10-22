¿Tuviste un mal día? No se compara con el que tuvo el protagonista de un video que se ha viralizado en Twitter.
La grabación, de apenas siete segundos, muestra a un hombre que intenta desesperadamente ingresar a un domicilio mientras tres personas, una mujer y dos hombres lo tunden a golpes.
Por si los puñetazos, zapes y jalones de cabello no fueran suficiente castigo, en algún momento del video se puede ver a uno de los enardecidos golpeadores bajarle el pantalón y la ropa interior a la víctima, para después meterle la mano entre las nalgas.
Esto coincide con el instante en que el hombre golpeado logra abrir la puerta del lugar a donde quería entrar, poniendo fin a su martirio.
La internauta @alondrajuarezig compartió el video en su cuenta de Twitter, con el título: “Señor que le pican la cola, por si tuvieron un mal día JAJAJA”.
{username} (@alondrajuarezig) October 21, 2020
En cuestión de horas, la grabación alcanzó casi 46 mil reproducciones y más de 600 mil ‘Me Gusta’. Hasta el momento se desconoce por qué el hombre del video fue golpeado con tal violencia y dónde sucedieron los hechos.
Esto ha hecho que los internautas compartan divertidos comentarios y memes, tanto con sus dudas, como con sus suposiciones:
“Lo que no saben es de que el que le metió el dedo era doctor y le estaba haciendo el examen de la próstata”@Armando_Rm101
{username} (@MarioAlejandre8) October 22, 2020
“A todo esto, espero que el tipo se haya lavado las manos @_elan_, el covid pudo estar en ese túnel”@station92
{username} (@abdielqwerty) October 21, 2020
“Si le da un puñetazo en la cara arriesga Covid, y pues...por atrás no”@christybway
{username} (@_SkullKidd) October 21, 2020
“Que desubicado más grande, si se están cagando a piña cual es la necesidad de hacer eso?? Alguien me puede decir que hizo el hombre para que lo agarraran de a varios????”@_Angie_mochi