¿Tuviste un mal día? No se compara con el que tuvo el protagonista de un video que se ha viralizado en Twitter.

La grabación, de apenas siete segundos, muestra a un hombre que intenta desesperadamente ingresar a un domicilio mientras tres personas, una mujer y dos hombres lo tunden a golpes.

Por si los puñetazos, zapes y jalones de cabello no fueran suficiente castigo, en algún momento del video se puede ver a uno de los enardecidos golpeadores bajarle el pantalón y la ropa interior a la víctima, para después meterle la mano entre las nalgas.

Esto coincide con el instante en que el hombre golpeado logra abrir la puerta del lugar a donde quería entrar, poniendo fin a su martirio.

La internauta @alondrajuarezig compartió el video en su cuenta de Twitter, con el título: “Señor que le pican la cola, por si tuvieron un mal día JAJAJA”.

En cuestión de horas, la grabación alcanzó casi 46 mil reproducciones y más de 600 mil ‘Me Gusta’ . Hasta el momento se desconoce por qué el hombre del video fue golpeado con tal violencia y dónde sucedieron los hechos.

Esto ha hecho que los internautas compartan divertidos comentarios y memes, tanto con sus dudas, como con sus suposiciones:

“Lo que no saben es de que el que le metió el dedo era doctor y le estaba haciendo el examen de la próstata” @Armando_Rm101

“A todo esto, espero que el tipo se haya lavado las manos @_elan_, el covid pudo estar en ese túnel” @station92

“Si le da un puñetazo en la cara arriesga Covid, y pues...por atrás no” @christybway