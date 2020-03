Pide López-Gatell no caer en compras de pánico por el coronavirus

El subsecretario de Salud señaló que no se justifica el acopio de víveres; recomendó comer saludablemente y beber 2 litros de agua al día.

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de la Salud, Hugo López Gatell, recomendó a la población abstenerse de realizar compras de pánico, toda vez que al hacerlo es más fácil caer en el juego de comerciantes especuladores que realmente adquirir productos de necesidad.

En conferencia de prensa desde Los Pinos, el funcionario federal señaló que en este escenario del Covid-19 no se justifica el acopio de víveres, pues no hay indicios de que los comercios o fabricantes de alimentos y artículos de primera necesidad vayan a cesar sus actividades.

Como ejemplo, recordó que hace unas semanas hubo escasez de cubrebocas porque existe la idea errónea de que estos artículos son efectivos para evitar el contagio del coronavirus, o que los precios de los desinfectantes crecieron desproporcionadamente ante la gran demanda del producto.

“Compras de pánico son parte del pánico (…) ya hemos dicho muchas veces su inutilidad como medida preventiva. No convienen porque muchas de estas compras, además de estar empujadas por el miedo, están empujadas por la especulación comercial”. Hugo López-Gatell

Vitamina C no evita contagio de coronavirus: Hugo López-Gatell

Sobre la idea de que la ingesta de vitamina C es un factor para reducir la posibilidad de contagio, la Secretaría de Salud señaló que en realidad sólo ofrece “una protección bastante indirecta” y, por ello, no recomendó la compra de este producto en farmacias.

Si bien reconoció que el ácido ascórbico cumple ciertas funciones en los mecanismos de funcionamiento del sistema inmune, no es necesario su consumo para evitar el coronavirus.

“En general si uno está bien alimentado, si uno come frutas y verduras ricas en vitamina C, su sistema inmune va a estar facilitado, pero no quiere decir que es una vacuna, no quiere decir que es una protección, no quiere decir que de reduce el riesgo”. Hugo López-Gatell

Finalmente, apuntó que una medida que sí recomiendan los médicos es mantenerse hidratado, recalcando una vez más que no es una vacuna contra el virus.