Secretaría de Salud critica a Samuel García por divulgar información falsa sobre coronavirus

Hugo López-Gatell criticó al senador de Movimiento Ciudadano por afirmar que hay más casos de coronavirus que los reportados por el gobierno.

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, criticó al senador Samuel García por divulgar información incorrecta y especulativa sobre el avance del coronavirus en el país.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal lamentó que en las últimas horas se hayan propagado rumores y noticias falsas respecto al Covid-19, y que políticos denunciaran sin bases técnicas o científicas la idea de que el gobierno actúa con negligencia ante la pandemia que este 13 de marzo superó las 5 mil muertes a nivel mundial (ninguna en México).

En especial, se refirió al legislador neoleonés por Movimiento Ciudadano, quien afirmó que la Secretaría de Salud deliberadamente realiza mucho menos pruebas clínicas de las necesarias a fin de reportar un número de contagios menor al real.

“Circularon videos me parece que de u senador de Nuevo León, o algo así, diciendo cosas que son completamente falsas, absolutamente falsas y horas más tarde en sus redes sociales criticaba el hecho de que no se hacían suficientes pruebas, es decir, la idea de que no hay una respuesta adecuada”. Hugo López-Gatell

Lamenta Hugo López-Gatell divulgación de noticias falsas sobre coronavirus

Hugo López-Gatell se refirió a otros dos casos de divulgación de noticias falsas sobre el coronavirus que causaron incertidumbre entre la población del país.

El primero de ellos fue la divulgación en redes de documentos apócrifos supuestamente confirmando la cancelación de la Feria de San Marcos en Aguascalientes y el cierre de escuelas en Quintana Roo.

En el segundo, se corrió el rumor de que la Secretaría de Salud realizaría pruebas de coronavirus a domicilio, lo que saturó las líneas telefónicas de atención a la población pues la gente solicitó masivamente los exámenes.