Uso de cubrebocas sí es necesario, asegura médico internista

El médico internista e infectólogo del Hospital ABC, Francisco Moreno, dijo que el cubrebocas es necesario por los pacientes asintomáticos

México.- El médico internista e infectólogo del Hospital ABC, Francisco Moreno, dijo que debido a los pacientes asintomáticos que porten el virus SARS-CoV-2, el uso de cubrebocas sí es necesario para cualquier persona y prevenir contagiarse del Covid-19.

Moreno dijo en entrevista con Javier Poza en Radio Fórmula que si hay una persona que porta el coronavirus, pero no presenta síntomas, corre el riesgo de infectar, por lo que es, de acuerdo con él, es necesario que todos lo usen.

“Su uso, en ese caso, no es para que no te infectes, si tu llegas a ser de esos transmisores asintomáticos, que puede ser incluso de tela o de otro material, puede ayudar a que no se disperse más el virus”. Francisco Moreno. Médico internista e infectólogo del Hospital ABC

Dijo que si uno estornuda o tose, el cubrebocas ayudaría a que se disperse menos el virus.

¿Qué dice la Secretaría de Salud sobre el cubrebocas?

Al contrario, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha reiterado que, con base en evidencia científica, el cubrebocas no ayud a a evitar infectarse.

El funcionario dijo que este artefacto sólo debe ser usado por personas que están enfermas o van a tratar directamente con los enfermos.

En el caso del cubrebocas N95, con menos razón debe ser usado por la población en general, ya que este brinda mejor protección para quien verdaderamente lo necesita.

“Muchos de los virus tienen un tamaño superior a las 95 micras y entonces esos cubrebocas, esas caretas N95 sí pueden reducir el paso, pero siempre y cuando se usen de manera correcta y consistente a lo largo del tiempo”. Hugo López-Gatell. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Ni siquiera las personas que se encuentran en la vía pública necesitan de éste, pues además de innecesario es inútil, declaró el subsecretario de Salud.