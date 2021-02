Sandra Aguilera revela sobre su desaparición: "Tuve un atentado"

Sandra Aguilera hizo algunas revelaciones sobre su desaparición en YouTube y denunció que es víctima de violencia de género

La comunicadora Sandra Angélica Aguilera Olguín, quien fue reportada como desaparecida el pasado 18 de enero y localizada dos días después con varias lesiones físicas, usó su canal de YouTube para hacer algunas revelaciones sobre lo que sucedió con ella cuando estuvo ausente.

En un breve texto, la reportera y youtuber, quien en su momento declinó presentar una denuncia por lo sucedido, también se dijo víctima de violencia de género por parte de su colega Irving Pineda, de TV Azteca, quien publicó que la desaparición de Sandra Aguilera habría sido ocasionada por una fallida intervención quirúrgica para reducirle la cintura, en una clínica clandestina.

Sandra Aguilera se dice víctima de violencia de género

La noche del domingo 7 de febrero, Sandra Aguilera publicó en su canal de YouTube un video bajo el siguiente título:

‘Irving Pineda y otros medios inventaron que me quite unas costillas. violencia de género’ Sandra Aguilera

El contenido de la grabación rescata un fragmento de la conferencia mañanera del pasado 25 de enero, encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Ese día, reporteros se confrontaron después de que María Luisa Estrada, del canal la Grillotina Política, hiciera referencia a la violencia que se ejerce por periodistas y comunicadores hacia mujeres de los medios de comunicación, citando el caso de Sandra Aguilera .

"Tuve un atentado", revela Sandra Aguilera Olguín

Al respecto, la youtuber reveló en la descripción del video algunos datos sobre las causas que la llevaron a estar desaparecida por dos días y ser encontrada malherida en el Estado de México: