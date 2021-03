AMLO: “Va en serio” las sanciones por fraude electoral

Desde Sinaloa, el presidente AMLO recordó que el fraude electoral ya es delito grave por lo que pidió que las elecciones de este año sean “limpias”



México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que las sanciones por el delito de fraude electoral “van en serio” y afirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales castigará las conductas indebidas que se cometan a lo largo de todo el proceso de las elecciones de este 2021.

Desde Mazatlán, Sinaloa, AMLO explicó que todos los gobernadores del país respondieron afirmativamente a su solicitud de comprometerse a evitar fraudes electorales en julio próximo con un “acuerdo nacional en favor de la democracia” para frenar todo tipo de conductas que puedan alterar las elecciones.

“Ahora ya es delito grave el fraude electoral, el que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza, esto debe de saberse y exista ya una fiscalía electoral y va en serio, no se va a permitir ningún fraude electoral”. AMLO

El presidente AMLO recordó que la veda electoral inicia a finales de este marzo y que no se permitirá que haya compra de votos por parte de cualquier partido político o candidato, así como que no se entreguen apoyos a las personas; “nada de estar entregando despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos”.

“Ya eso se acabó. Nada de fraude electoral. Que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades. Se va a garantizar que haya elecciones limpias y libres, como nunca”. AMLO

En el documento que envió a todos los gobernadores, López Obrador pidió cuidar que el presupuesto no favorezca a ningún partido o candidato, que no se compren los votos, se rellenen las urnas, no acarree gente a votar, ni se falsifiquen las actas.

“Vamos a cerrar filas para lograr esto que se le va a dejar como herencia, como legado a las nuevas generaciones. Tenemos que establecer el hábito democrático, que se termine esa mala historia de fraudes electorales, que se reconozca a México en el mundo por su apego a la legalidad y por ser un país auténticamente democrático”. AMLO