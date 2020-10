López Obrador afirmó que pronto se tendrán resultados en la indagatoria

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que ya se investiga el robo de miles de medicamentos contra el cáncer sucedido hace unos días en una bodega de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V, en la Ciudad de México.

En su ‘mañanera’ de este 9 de octubre, López Obrador recalcó que le había costado mucho trabajo a su gobierno adquirir esos medicamentos en el mercado argentino ante el desabasto en el país, y calificó como “muy raro” el incidente.

Además, aprovechó para dirigirse a familiares de niñas y niños con cáncer y expresar que se hace lo posible por abastecer los medicamentos oncológicos con la mayor eficiencia posible y no son “inhumanos” ante la situación.

No somos inhumanos ante los casos de cáncer: AMLO

“Tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos”, aseguró AMLO, para luego resaltar que algunos medios de comunicación y políticos de oposición se empeñan en mostrar una falta de sensibilidad inexistente de su administración ante el problema que viven miles de pacientes de cáncer.

“Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema, y no es así”. AMLO

López Obrador agregó que muchos de quienes critican la estrategia de salud de su gobierno están molestos porque responden a los intereses de las empresas y políticos que estaban encargados de distribuir los medicamentos en el pasado.

“Por cierto no los distribuían bien, no había abasto y en algunos casos hasta los adulteraban, porque todo era negocio, todo era corrupción”. Resaltó AMLO, y agregó que ahora corresponde a su gobierno enfrentar el problema aunque signifique luchar contra resistencias.

“Así como enfrentamos la resistencia por los que se roban las gasolinas, por el huachicol, así también se robaban el dinero de las medicinas”.