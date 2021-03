“No investigan, calumnian”: AMLO a The New York Times por nota de Salgado Macedonio

El presidente AMLO también dijo que el principal acusador de Félix Salgado Macedonio es el exprocurador de Guerrero, Xavier Olea

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender al senador con licencia por Morena, Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual y violación, al responder a una nota del periódico The New York Times que retomó el caso en primera plana y aseguró que quien está detrás de estos señalamientos es el exprocurador de Guerrero, Xavier Olea .

"¿No sabrá el New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero? Y qué es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo. ¿Qué no saben que el acusador principal de Félix es el exprocurador de Guerrero, del Gobierno del PRI? No investigan, calumnian". AMLO AMLO

De esta manera contestó el presidente AMLO durante su conferencia mañanera de este 4 de marzo, a la nota del periódico estadounidense The New York Times, donde señalaron que el mandatario apoya a Félix Salgado Macedonio y que el partido Morena está dividido por esta situación.

AMLO dijo que no está de acuerdo con lo expuesto por el periódico, y acusó que el texto no retoma sus declaraciones anteriores sobre las acusaciones contra Salgado Macedonio y que solo “toman partido” porque no acuden a sus conferencias para saber qué ha dicho sobre el caso. Reiteró que las acusaciones contra Salgado deben resolverse por las autoridades competentes y los ciudadanos de Guerrero.

Lo anterior surgió porque el presidente López Obrador exhibió al periódico Reforma con una nota sobre él y su visita a un campo de béisbol hace unos días; dijo que el periódico fue al deportivo donde grabó su video jugando beisbol para mencionar que únicamente acude a caminar y no “a macanear”.

¿Les quedaban dudas de que el presidente defiende a Salgado Macedonio?



“No es un asunto de México, es mundial y tiene que haber una sacudida mundial en el manejo de medios. Puedo no estar de acuerdo con lo que dices pero voy a respetar tu derecho a decirlo”. AMLO

Caso de Félix Salgado llega a NYT

Este 3 de marzo, el caso sobre las acusaciones de abuso sexual y violación contra Félix Salgado Macedonio llegó a la primera plana de diario de Estados Unidos, The New York Times con el título, "El partido gobernante dividido por acusaciones de ataque sexual".

El diario retoma el caso de Basilia Castañeda , quien es una de las víctimas del político guerrerense; y dice que el partido del presidente Andrés Manuel lo tiene como candidato a gobernador de su estado, Guerrero. También menciona que Salgado Macedonio ha recibido un apoyo público de parte de AMLO.