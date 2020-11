SCJN está por ceder a intereses al prohibir venta de vaporizadores: Delsol Estrada

Dice legislador federal que se enfila a declarar constitucional prohibición de vender cigarros electrónicos

México.- Al lamentar que personas que buscan dejar el consumo de tabaco tengan que recurrir al “mercado negro” para conseguir cigarros electrónicos, el diputado federal morenista, Ricardo Delsol Estrada dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está a punto de ceder a presiones e intereses de la Secretaría de la Salud (SSA), al discutir este jueves un proyecto de resolución para declarar constitucional la prohibición de vender vaporizadores.

“La Secretaría de Salud pretende cambiar un criterio sostenido por dicha Corte, sin dar explicación alguna a ello y cerrar las posibilidades de que todos los exfumadores que han logrado dejar su dependencia al cigarro convencional, puedan acceder a los dispositivos de daño reducido que han sido un éxito en políticas públicas en países que han acogido esa postura como Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y en estos días Francia” Ricardo Delsol Estrada

El legislador advirtió, en rueda de prensa, que la SCJN analizará el proyecto bajo presiones e influencia de la Secretaría de Salud, lo que representará una clara invasión a las esferas de poderes, en el marco del foro “ Privilegiar la libertad individual en el combate al tabaquismo ”.

El legislador estimó que lo que sucede, es que la SCJN se dispone a declarar constitucional la prohibición de vender cigarros electrónicos en cualquier presentación, lo que iría en contra de los criterios del libre albedrio y la libertad individual que a ha utilizado durante años para otros productos como la cannabis.

“Pocos amparos faltan para lograr una jurisprudencia, y a través de ella, legislar lo que el Tribunal resuelva, a favor obviamente, y eso es lo que estamos esperando, de que más amparos se resuelvan, para obligar al Ejecutivo que emitió este decreto, para obligarnos a que nos permita combatir a nuestros mismos compañeros dentro de la Legislatura, dentro del gobierno federal; es una incongruencia, pero ni modo, entonces a través de estos amparos nos van a permitir que se obligue al Ejecutivo a que se legisle y nos permita hacer nuestro trabajo legislativo”, Ricardo Delsol Estrada

Delsol Estrada observó que incluso, un eventual fallo en ese sentido también iría en contra de lo que resolvió la propia SCJN en octubre de 2019, en donde dictaminó que prohibir la venta de vaporizadores era inconstitucional.

En caso de prosperar el proyecto, la resolución se alineará con el decreto presidencial que se emitió el pasado 19 de febrero para prohibir la importación de dichos dispositivos, dijo Delsol Estrada.

“Definitivamente la gente va a insistir en tener una opción sana, en una reducción de daños real que representan estos vaporizadores; es lamentable que a través de estas acciones se esté engañando al presidente de la República, porque si supiera el presidente y tuviera la noción clara de lo que representan estas opciones, estoy seguro que él no hubiera emitido este decreto presidencial; me queda claro que hay asesores que lo han estado engañando” Ricardo Delsol Estrada

El legislador confió en que la batalla se logre ganar a través de amparos para lograr jurisprudencia y echar abajo el decreto presidencial y con ello abrir un diálogo incluyente y constructivo que permita regular la distribución y venta de los dispositivos, con el objetivo de combatir el tabaquismo en el país.

El diputado federal potosino aseguró que la disponibilidad de vaporizadores es crucial para combatir el tabaquismo en México, actividad que cobra la vida de 135 personas al día, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Vamos a seguir luchando -enfatizó el legislador-, tenemos armas, somos gente que no nos rendimos en la primera y afortunadamente contamos con el apoyo de un millón de usuarios, y esa lucha nos anima porque son gente que están comprometidas, no nada más con la sociedad, sino con su salud misma, entonces es lo que nos ha animado a seguir adelante y seguiremos en esta lucha, pese al sectarismo que existe dentro de Morena, la incongruencia de algunas compañeras, el cerrazón del sector salud, y de intereses en contra de un subsecretario que se evidencia cada vez más por los intereses que tiene para que no haya importación de estos accesorios que son una opción de vida” Ricardo Delsol Estrada

El legislador confió en que avance la entrega de amparos en contra del decreto presidencial emitido el pasado 19 de febrero y por medio del cual se prohibió la importación y exportación de vaporizadores.

El potosino lamentó la posición adoptada tanto por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, así como de las diputadas Miroslava Sánchez (presidenta de la Comisión de Salud), y Carmen Medel, quienes, dijo, han incurrido en intransigencia y cerrazón política, orillando a miles de personas que pretenden dejar de fumar a buscar vaporizadores en el “mercado negro”, con el respectivo peligro que esto atrae.