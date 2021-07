Guillermo del Toro producirá el filme de animación “Day of the Dead”

Los Ángeles (EE.UU.), 21 feb (EFE).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro producirá una película de animación titulada “Day of the Dead”, que será dirigida por su compatriota Jorge R. Gutiérrez, informó hoy la edición digital de la revista Variety.

La productora Reel FX, que prevé que la cinta llegue a las salas de Estados Unidos a finales de 2014, financiará el proyecto junto a Aaron Berger y Carina Schulze.

El argumento gira en torno a una historia similar a la de "Romeo y Julieta" pero ubicada en un contexto mexicano y con el escenario del "Día de los muertos" como trasfondo.

Se trata de la primera vez que del Toro regresa a los escenarios de su país desde "Cronos" (1993).

"Se trata de una fábula colorista, vibrante y vital que usa la animación de forma increíble", apuntó del Toro acerca de "Day of the Dead". "He admirado el trabajo de Jorge por mucho tiempo. Posee una estética y un sentido del humor únicos y el proyecto le ofrece unas sensibilidades únicas para brillar", añadió.

Reel FX desarrolla actualmente "Beasts of Burden", producida por Andrew Adamson y Aron Warner, así como "Turkeys", una comedia de animación obra de Jimmy Hayward.

También intervino en el filme del Circo del Sol “Worlds Away”, escrito y dirigido por Adamson y con producción de James Cameron, un filme que se estrenará a finales de este año.