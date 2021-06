Se prepara Lambda García para dar vida a un villano en “Notas de amor”

* El actor disfruta el éxito de “Cielo rojo”, que concluyó en México y ya se exhibe en España, Croacia, Rumania, Italia, Ecuador y Perú”

México, 14 Feb. (Notimex).- El actor Lambda García, quien disfruta el éxito que ha tenido la telenovela "Cielo rojo", se prepara con clases de canto y baile porque en abril iniciará las grabaciones de una teleserie musical, en la que dará vida al villano de la historia.

En entrevista, señaló que "Cielo rojo" ya concluyó en México, pero ahora se transmite en España y "tiene muchos puntos de rating, además se exhibe en Croacia, Rumania, Italia, Ecuador y Perú".

Adelantó que la primera semana de abril iniciará el proyecto "Notas de amor", a cargo de la productora Elisa Salinas y Fides Velasco, bajo la dirección de Rodrigo Cachero, "es una novela, pero no es melodrama, tampoco comedia, es muy rosa".

Agregó que abrirán el horario de las 17:00 horas, "el producto será de primera calidad, es para chavos entre 12 y 18 años, el rango está padrísimo. Seré el antagónico, es algo que andaba buscando y me dieron la oportunidad".

Lambda recalcó que no será el típico "malo", "seré un chavo de clase muy alta, quien se interpone entre el amor de una pareja. Las cosas le salen mal, pero porque está acostumbrado a que todo se cumple, por lo millonario que soy, pero se enamora de una chava que quiere con el pobre".

Lambda compartirá créditos con Marcela Guirado y Cristóbal Orellana, con quienes formará el triángulo amoroso, además de talento nuevo, que ya ha participado en proyectos de Azteca. "Es algo completamente distinto a ?Cielo rojo?, espero que nos vaya muy bien".

El actor consideró que su anterior melodrama fue un despunte en su carrera profesional, porque además fue muy bien producida y dirigida, "fue un gran salto, ya que tenía el protagónico juvenil, pero hay que ver para adelante y ahora enfocado en lo que viene".

Afirmó que para "Notas de amor" se prepara arduamente, por lo que toma asesorías de canto, baile y actuación, aunque "no me toca grabar todos los temas porque soy el villano y no formaré parte del grupo musical, que será integrado por los buenos de la escuela".

Sobre la convivencia que ofreció, subrayó: "No me gusta festejar el 14 de febrero, porque no debes de tener una fecha para estar con la gente que quieres, por eso hoy (13 de febrero) estoy con mis amigos muy felices".

Lambda García, quien dio vida a "Sebastián", en "Cielo rojo", protagonizada por Edith González y Mauricio Islas, en el convivio que tuvo con sus amigos, el patrocinador fue un tequila, por lo que indicó que le encantaría ser su imagen.

"El mexicano es tequilero de corazón, pero hay que beber con responsabilidad. La marca se acercó para pasar un rato agradable echando la copa", subrayó acompañado de Mayte Gil, Luis Romano, Patrick Fernández y Andrea Escalona.

