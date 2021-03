Ciro Murayama dijo que no haber presentado los gastos de precamapaña, "la sanción puede ser fuerte pero está expresamente considerada en la ley".

México.- Para el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, si un precandidato ignora la fiscalización obligada por la ley, no debe ser registrado.

Ciro Murayama, consejero de lNE, abundó que no haber presentado sus informes de ingresos y gastos de precamapaña, "la sanción puede ser fuerte pero está expresamente considerada en la ley".

"Si el precandidato incumple dentro del plazo, no podrá ser registrado legalmente como candidato" Ciro Murayama

INE no tiene facultades para cambiar la ley: Ciro Murayama

Durante la sesión ordinaria del INE, el consejero Ciro Murayama, sentenció que si un precandidato ignora la fiscalización obligada por la ley, no debe ser registrado.

Ante alguna propuesta de sus compañeros sobre cambiar esa medida tan drástica, Ciro Murayama cuestionó que "¿qué facultades tiene este Consejo para cambiar la ley?".

El consejero explicó que la Constitución señala que entre los principios rectores de la comisión electoral está la legalidad "y no encuentro una norma que nos permita como autoridad administrativa expulsar leyes del marco jurídico mexicano.

"Eso lo pueden hacer solo los Tribunales constitucionales, pero no las autoridades administrativas. No tenemos contribución" Ciro Murayama

"No podemos estar a contentillo": Ciro Murayama

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, consideró que si un precandidato ignora la fiscalización obligada por la ley, no debe ser registrado.

Para el consejero, no sancionar el hecho de que los precandidatos no ignoraron la fiscalización estaría contraviniendo o ignorando la ley general y "no creo que sea un buen precedente que las consejeras y los consejeros pretendamos saltar la ley general".

"No podemos estar a contentillo de lo que nos gusta o no" Ciro Murayama

Subrayó que hay casos en el que los partido y personas identificadas que tuvieron gastos de precampaña se les dio derecho de audiencia y no cumplieron con los plazos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé sancionar con la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos, o en su caso la cancelación del registro, a 27 aspirantes a diputados federales, el 92 por ciento de ellos de Morena, porque ignoraron la presentación de informes de ingresos y gastos de precampaña.

El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, acusa que el INE "quiere bajar a la mala" 60 candidaturas a su partido político.

El líder morenista señaló que los abanderados morenistas se verían afectados en estados donde Morena tiene "gran ventaja" como: