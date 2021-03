Porfirio Muñoz Ledo amagó con renunciar al Movimiento Regeneración Nacional, si no hay transparencia en elección de los candidatos.

Al amagar con renunciar al Movimiento Regeneración Nacional, Porfirio Muñoz Ledo acusó al coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, de operar las candidaturas en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A Mario Delgado ya no le hacen caso: Muñoz Ledo

Incluso, señaló que Mario Delgado, líder de Morena, ya no tiene influencia y "no le hacen caso" en varios estados de la República, por lo que su lugar ha sido tomado por García Hernández.

En una reunión virtual con legisladores de ese partido, Muñoz Ledo señaló que el coordinador general de Programas para el Desarrollo ha asumido una actitud “antidemocrática” al querer definir a los aspirantes que contienden en las elecciones regionales.

“Ha aparecido otro personaje (...) es muy bueno para la vida digital. Se llama Gabriel García (...) Yo tengo (reuniones de) zooms con todo el país y ahí me dicen ‘aquí vino Gabriel García y me dijo lo que tenemos que hacer’” Porfirio Muñoz Ledo

"Tienen mi renuncia por delante" de Morena: Muñoz Ledo

En su señalamiento al coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, dijo que es "grave" que no haya transparencia de lo que está haciendo un miembro del partido y que se piense que es un instrumento de la Presidencia de la República.

"Estoy en este partido porque es un partido democrático y jamás pensaría que mi amigo de tanto, un gran demócrata que se llama Andrés Manuel López Obrador, pudiese utilizar un instrumento antidemocrático encarnado en una persona que no tiene cargo alguno en el partido para operar las elecciones regionales" Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo consideró que no puede acepar que un gran movimiento democrático como lo es el Movimiento Regeneración Nacional "se pudra en cacicazgos ocultos".

"Eso sería el fin de Morena como partido democrático y yo no lo aceptaría de ninguna manera. Tienen mi renuncia por delante" Porfirio Muñoz Ledo

Inaceptable que Mario Delgado tenga relevo: Muñoz Ledo

Lo anterior, porque señala al coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández de operar las candidaturas en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ello, Muñoz Ledo dijo que "hay que solicitar públicamente como un deber la transparencia, qué está pasando, por qué todo mundo me dice en los estados que se hace lo que una persona dice, que ya no es Mario. Me dan a entender que hubo un relevo de la ‘dedocracia’ y eso es inaceptable".

Reiteró que no se debe aceptar "de ninguna manera a ninguna personalidad que se exhiba como representante del jefe del Estado. Que no se metan en la política para ordenar lo que se debe hacer en los estados de la República".