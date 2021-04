Porfirio Muñoz Ledo formará frente en defensa de la SCJN y órganos autónomos

Porfirio Muñoz Ledo se dijo preocupado por el rumbo del actual gobierno, por lo que dijo que formará el Frente Amplio en Defensa de la Constitución.

México.- Porfirio Muñoz Ledo anunció que formará un frente en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los órganos autónomos.

¿A quiénes piensa convocar Porfirio Muñoz Ledo en su frente?

Según lo expresado a Reforma, el ex presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ya tiene pensado a quién convocará para su frente:

Académicos.

Juristas.

Jueces.

Periodistas.

Intelectuales y

Ciudadanos interesados en defender a la SCJN e instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Frente de Porfirio Muñoz Ledo estará separado de la oposición

El político dijo que el frente se separará de la oposición al Gobierno y de la coyuntura electoral, pues se trata de impulsar una especie de tercera vía.

"Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales" Porfirio Muñoz Ledo

Hay que frenar al "país de un solo hombre": Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo se dijo preocupado por el rumbo del actual gobierno, por lo que anunció un Frente Amplio en Defensa de la Constitución en defensa inmediata de la SCJN y órganos autónomos.

Comentó que ve tendencias concentradoras de poder peligrosas, pues pareciera estar rodeado de gente de derecha que lo llevan a que no sea un gobierno de izquierda.

El político dijo estar en desacuerdo de que "vayamos hacia el país de un solo hombre".

"Vamos a parar esto. Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia" Porfirio Muñoz Ledo

Aunque admitió errores y excesos en el INE, recordó que es una institución con autonomía creada por luchadores democráticos, cuya institucionalidad es importante defender.

¿Qué dijo AMLO del frente anunciado por Porfirio Muñoz Ledo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que Porfirio Muñoz Ledo está en su derecho de crear un frente en defensa de los órganos autónomos.

"Los ciudadanos somos libres y además si se es legislador pues se tiene más autoridad" Porfirio Muñoz Ledo

Comentó que si bien no comparte su punto de vista, "ya lo he expuesto aquí, no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta. Somos libres".

Este jueves 29 de abril, AMLO dijo que en la reforma administrativa del Poder Ejecutivo que enviará al Congreso de la Unión, se contempla desaparecer organismos autónomos.

Entre ellos figura el INAI, porque “no hacen nada de nada y ganan mucho”, así como trasladar las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) al Poder Judicial.