El vocero del Movimiento 5 de Junio y padre de uno de los niños muertos en la Guardería ABC, Julio César Márquez, condenó los chistes del payaso “Platanito” y se unió a la voz de otros padres para que no acudan a las presentaciones de este “showman”.

Los padres de las víctimas emprenderán diferentes acciones de protesta contra el comediante y una de las principales es lograr que se le vete de la televisión, donde tiene un espacio que se transmite en toda la República Mexicana.

“Cuando vi el video que está circulando en las redes sociales en lo personal me hizo sentir mucho dolor y tristeza, pero muchísima indignación también; no es posible que haya personas que hagan de una tragedia una comedia, independientemente que sea una persona que se dedique a entretener al público”, aseguró el portavoz del movimiento.

“(El chiste) me movió todo bien gacho, reactivó la rabia contenida… esto no va a quedar así, porque fue como si hubieran bailado sobre la tumba de mi hijo… Sabemos que hace una gira por el país y por eso queremos pedirle a la gente que no acuda a verlo, debe entender ese señor que no va utilizar nuestra tragedia para hacer dinero o divertir a la gente", dijo el papá de Yeyé.

A continuación puede verse el video de los chistes sobre la tragedia: