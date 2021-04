PES recibe burlas por imágenes de campaña

Las imágenes de campaña del PES han causado múltiples reacciones de burla en los usuarios de redes sociales.

Tras la publicación de una imagen de campaña, el Partido Encuentro Solidario (PES) recibió burlas por parte de usuarios de redes sociales.

En su propaganda, aparece una una niña con el rostro pintado de esqueleto cubierta por una cobija de color rosa.

La cuenta de Twitter de la Coordinación Nacional de Diputados Locales PES acompañó la imagen con la frase: “la familia es el núcleo de nuestra felicidad”.

“¡Defendámosla juntos!”, agregó, junto a diferentes etiquetas como #DiNoAlAborto #PorLaVidaYLaFamilia #SoyMujerLila #MujeresLila #MujeresPES #SoySolidario.

La imagen de campaña del PES provocó reacciones de burla entre los internautas.

En un meme compartido por la cuenta @llantodeburgues, colocan al lado de la niña con el rostro pintado de esqueleto al personaje 'Skeletor' de la caricatura He-Man con el mensaje: “Cuando te abortan / cuando sobrevives al aborto y triunfas en el neoliberalismo”

Cuando te abortan / cuando sobrevives al aborto y triunfas en el neoliberalismo pic.twitter.com/Stn8EEBknu — ℂñ𝖔𝖗 𝕷𝕷𝖆𝖓𝖙𝖔 (@llantodeburgues) — ℂñ𝖔𝖗 𝕷𝕷𝖆𝖓𝖙𝖔 (@llantodeburgues) April 27, 2021

Otra de las publicaciones que causó la burla de los usuarios fue la de @nadiaromero19, quien lanzó el “quitémosle el registro al PES challenge”.

En su tuit, comparte algunas de las imágenes discriminatorias y donde se criminaliza a las mujeres por su derecho a decidir sobre su cuerpo que han sido utilizadas por el PES en su campaña.

Les traigo el “quitémosle el registro al PES” challenge pic.twitter.com/8wwsuvc3ZT — 🔔🔔 de Belén (@nadiaromero19) — 🔔🔔 de Belén (@nadiaromero19) April 28, 2021

INE ordena al PES suspender spots contra el aborto y adopción homoparental

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PES suspender sus spots contra la adopción homoparental y el aborto.

Los argumentos de la Comisión para el caso de la adopción es por colocar a niños sin el consentimiento de sus padres y tutores.

“Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan, en el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar”, señala el anuncio del PES transmitido en radio y televisión.

El consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama, sostuvo que la aparición de menores de edad en los anuncios políticos debe alinearse a los precedentes legales; sin embargo, dijo, no ocurre en este caso.

Respecto al aborto, la Comisión argumentó que incita a la criminalización de las mujeres en su derecho a decidir.