Paro de Mujeres es un llamado de atención a la sociedad y al Estado: Mónica Fernández

La senadora reiteró que las mujeres no buscan privilegios ni "solidaridad simulada motivada", sino ejercer los mismos derechos que los hombres.

México.- La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dijo que el Paro Nacional de Mujeres es un llamado de atención a la sociedad y al Estado mexicano para transformar el orden cotidiano de las cosas.

Al reiterar que el Senado se unió y respalda la iniciativa "Un día sin ellas" , dijo comprometerse con impulsar leyes que permitan la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres.

"Esta manifestación inédita... constituye un llamado de atención para la sociedad y para el Estado mexicano en el sentido de transformar el orden de las cosas que limita a las mujeres..." Mónica Fernández Balboa. Presidenta del Senado

La legisladora respaldó también la marcha de este domingo 8 de marzo por el Día de la Mujer y dijo que el Senado hace suyos los reclamos dignos y valientes que realizaron, no obstante reiteró que las mujeres no buscan privilegios y que no aceptan la solidaridad motivada con fines políticos, sino ejercer los mismos derechos.

"Las mujeres no buscamos privilegios... permisos, ni actitudes condescendientes... no aceptamos la solidaridad simulada motivada por el oportunismo político... simplemente ejercer los mismos derechos que los hombres". Mónica Fernández. Presidenta del Senado

📹 El @senadomexicano saluda con respeto las manifestaciones de hoy y hace suyos los legítimos reclamos de las mujeres que alzan la voz con dignidad y valentía.



👉 https://t.co/3asPaOx3It#El9NingunaSeMueve #DerechosSíViolenciaNo pic.twitter.com/dgcUaZNvee — Mónica Fernández Balboa (@monicaferbal) March 9, 2020

Cabe recordar que durante la manifestación de este domingo las mujeres protestaron contra los feminicidios que cobran la vida de 10 mujeres al día en el país, además de todos los tipos de violencia normalizados contra ellas.

La legisladora se comprometió a impulsar iniciativas en beneficio de las mujeres, toda vez que el Senado en su conjunto acordó celebrar este martes una sesión dedicada exclusivamente a atender las iniciativas pendientes sobre mujeres.