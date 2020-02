Rifa del avión presidencial ya no tiene sentido; AMLO debe comprar equipo médico ya: PAN

El vocero de Acción Nacional, Fernando Herrera, señaló que no tiene lógica esperar meses para la compra si el avión no está en juego.

México.- El vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destinar de una vez a equipo médico y medicamentos los 4 mil millones de pesos que tiene el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y que servirán para garantizar la rifa del avión presidencial.

En un comunicado de Acción Nacional, el líder panista señaló que no tiene caso esperar al 15 de septiembre, cuando se llevará a cabo el sorteo, para adquirir el equipo médico, toda vez que su compra ya no parece estar supeditada a la venta de los boletos de la rifa.

Esto, toda vez que el presidente primero había anunciado que se contaba con un colchón de 2 mil millones de pesos para el sorteo, y este lunes 10 de febrero recibieron 2 mil millones más de la Fiscalía General de la República (FGR) como resultado de un juicio en contra de una empresa.

“Es claro que la medida no tiene pies ni cabeza, no tiene lógica e indica que en esta administración nadie sabe sumar, o si sabe se calla para no hacer enojar al presidente”. Fernando Herrera Ávila

Rifa del avión presidencial ya no tiene sentido: PAN

Herrera Ávila agregó que todo alrededor de la supuesta rifa del avión presidencial es un asunto sin sentido alguno, pues la idea original era que el ganador del sorteo obtendría físicamente la aeronave, pero cambiaron las reglas.

Ahora, se ofrecerán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y ese dinero servirá para el equipo médico, y el gobierno de AMLO venderá por otros medios el avión; es decir, en la llamada rifa del avión ya no habrá avión de por medio.

Con este nuevo escenario, subrayó, ya no hay razón para retrasar las compras:

“Si ya se tiene el dinero, lo más lógico es comprar ahora las medicinas y el equipo, no guardarlo; a menos, claro, que todo sea propaganda y no haya ni un peso de los 4 mil millones que dicen”. Fernando Herrera Ávila

“Es obvio que no se trata de falta de dinero, sino de falta de voluntad, experiencia y capacidad para terminar con un dolor evitable”, remató el vocero panista.