Una diputada del PAN denunciará a AMLO ante el INE por hacer actos de campaña durante su visita en Puebla.

México.- Genoveva Huerta, diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Puebla, aseguró que presentará una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por estar haciendo campaña en la entidad.

Este 11 de abril, en videoconferencia, Genoveva Huerta, también dirigente del PAN en Puebla, aseguró que AMLO en su visita a la entidad hizo actos de campaña y fue una violación a la ley.

“Fue una violación sí (…) porque no puede estar haciendo campaña, platicando de los programas sociales, que además son nefastos, él debería estar calladito” Genoveva Huerta

PAN crítica a candidatos de Morena

En su videoconferencia, la diputada federal por Puebla, Huego Genoveva Huerta, criticó que en la entidad los candidatos de Morena no han arrancado campaña y l os calificó como un “desastre” que no dan resultados.

Sin embargo, la dirigente del PAN en la entidad aseguró que Morena es un desastre porque aún no se sabe quienes son los candidatos

“En Morena todos son igualitos, no sólo en sus gobiernos son un desastre y que no dan resultado, tampoco en su partido. Hoy no saben quienes van a ser sus candidatos, aún ellos no inician campaña, son el vivo ejemplo de su gobierno, a 3 años lo poco que han iniciado ha sido para desmantelar lo que con tanto esfuerzo nos costó” Genoveva Huerta

AMLO visitó Puebla

El 10 de abril, el presidente AMLO visitó la comunidad de Ayoxuxtla, Huehuetlán El Chico, para conmemorar el 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

En su presentación, el presidente AMLO destacó sus programas sociales, como la jubilación para personas adultos mayores.

“Entonces, le tengo que cumplir al pueblo, no le puedo fallar. Estamos haciendo todo lo que podemos para que no haya corrupción y todo el presupuesto le llegue a la gente y se le devuelva al dueño que es el pueblo” AMLO

El presidente AMLO aseguró que no informó a nadie de su visita a Puebla, porque no quería que hubiera ningún acto político lo malinterpretara como una acción de propaganda