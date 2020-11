Acción Nacional denunciará al gobierno de AMLO por manejo de la pandemia

Marko Cortés señaló que el gobierno pudo evitar miles de muertes

México.- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que realizará una jornada de luto nacional en todo el país cuando el número oficial de muertos por el nuevo coronavirus llegue a 100 mil personas, con el fin de visibilizar la “tragedia humana” que se vive por las malas políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN a nivel nacional, también señaló que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la “negligencia criminal” de las autoridades sanitarias que le han costado la vida por coronavirus en su mayoría a personas empobrecidas.

“Al negar la gravedad de la enfermedad y no realizar pruebas masivas de diagnóstico ni recomendar el uso masivo de cubre bocas, el gobierno dejó que se extendiera causando muertes que pudieron evitarse”. Marko Cortés

PAN denunciará al gobierno de AMLO por negligencia criminal

Marko Cortés destacó que 90 por ciento de las personas fallecidas por la pandemia de coronavirus en México eran “amas de casa, jubilados, albañiles y artesanos” que no tuvieron la posibilidad de atenderse o se les negó la atención en hospitales públicos.

México no atravesaría esta situación, reflexionó, si el gobierno de AMLO hubiera apostado a la seriedad y la ciencia al inclino de la pandemia en vez de minimizar los efectos del virus, ocultar las cifras y negarse a realizar pruebas de detección masivas.

“Para decirlo pronto y claro, están jugando con la vida de los mexicanos, en los hechos actúan bajo el criterio inhumano de que se muera quien tenga que morir”. Marko Cortés

“En síntesis, este gobierno no tiene corazón, no tiene empatía con los enfermos ni con los deudos, este gobierno no tiene vergüenza, no tiene principios ni moral”, agregó.

Finalmente, detalló que México tiene tiene 52 veces más defunciones que Japón, 13 veces más que Pakistán y 20 veces más que China, lo que pone en su debido contexto el fracaso de Morena para atender la pandemia.