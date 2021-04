El logo oficial del Aeropuerto Felipe Ángeles ha generado críticas, decepción y mucha creatividad para corregirlo

Después de la polémica que desató el "diseño" del logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y su aprobación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una usuaria de Twitter se dio a la tarea de crear un nuevo logo, “en 10 minutos”.

A través de un tweet la usuaria que comentó que decidió crear un nuevo logo para el Aeropuerto Felipe Ángeles, el cual diseñó a través de una herramienta de Instagram Stories.

Posteriormente comentó que al hacerlo desde su teléfono móvil, quedó un poco chueco, sin embargo resaltó que “no es necesario ser tan detallistas, aparentemente para hacerlo mejor”.

Diseñé este logo en mi celular en 10 minutos, en la sección de CREAR de Instagram Stories.

¿Cuál les gusta más?

En el “hilo” de su tuit, la diseñadora adjuntó una imagen en donde mencionaba que el resultado final al haberlo pasado al programa de diseño Illustrator, sin embargo subrayó que solo tardó 30 minutos y medio .

Las críticas hacia el logo del Aeropuerto Felipe Ángeles continúan

El logo del Aeropuerto Felipe Ángeles estuvo en boca de todas aquellas personas que se dispusieron a criticar de manera profesional y constructiva y también por medio de memes su diseño.

Una vez más una usuaria de Twitter destruyó la gráfica que compone el nuevo logotipo del “AIFA” , pero en está ocasión la crítica se realizó desde una perspectiva crítica en el mundo del diseño gráfico.

Les voy a hacer un pequeño hilo de porque gráficamente está mal el logo del nuevo aeropuerto:

Explicó que un logotipo debe ser simple, con lineas sencillas para que pueda ser reconocido inmediatamente.

En este caso todos están adivinando que trae el logo: una torre, un mamut, un avión, un tapete, tipografía y más tipografía. @kattyboom_df en Twitter



Mediante un “hilo” comentó que el tamaño de un logo debe ser escalable, es decir, que se deber ver bien en un tamaño de 3 cm, pues este se utilizará en múltiple documentación. Mencionó que está compuesto por elementos muy pequeños , lo que hará que al momento de una impresión no sea legible.

Recomendó el uso de una sola tinta, pues de esta manera se reducen costos cuando el logotipo se quiere reproducir en uniformes, gorras, borrados o estampados.

Además agregó otras observaciones como:

Tiene que llamar la atención

Estéticamente tiene que ser lindo

Los elementos deben estar alineados

Otro error, las capas, el avión está detrás de la Torre lo que significa que se va a estrellar. O que le va a partir el ala

Finalmente comentó que el diseño de un logotipo depende la idea del cliente y del diseñador , pues en ocasiones “los diseñadores tenemos muy claro que queremos hacer, a veces tenemos un mamut y un avión en mente y no sabemos cómo integrarlo”.

Ofrecen beca al diseñador del logo del Aeropuerto Felipe Ángeles

La verdad es que el famoso logotipo del AIFA creó una gran conmoción en redes sociales y sobre todo cuando se hizo público que se pagó 3 mil 126 pesos por el registro ante el IMPI . Sin embargo, no a todos les pareció malo el diseño que se patentó.

Miami Ad School, una escuela creativa premiada alrededor del mundo publicó un tweet, en el que solicitaba apoyo para encontrar al diseñador del logo del Aeropuerto Felipe Ángeles, pues le querían otorgar una beca al 100% para estudiar por 1 año y medio en su campus.

Si encontramos al diseñador de este logo le regalamos una beca 100% para estudiar 1 año y medio Dirección de Arte en MIAMI AD SCHOOL. Mándanos DM.

Ofrecen viaje a Pekín y México a quien haga el mejor rediseño del logo del AIFA

Por otra parte Simón Levy, ex subsecretario de Planeación y Política Turística de México, decidió hacer de la revolución del logo del Aeropuerto Felipe Ángeles, un concurso con dos grandes premios para quienes rediseñaran el mejor logotipo .

Al primer lugar: Un viaje todo pagado a Pekín por 10 días.

Segundo lugar: Un viaje a cualquier lugar de México por 7 días.

Señaló que la fecha límite para la entrega es el 30 de abril. El nuevo diseño del logo del Aeropuerto Felipe Ángeles debe ser mandado a [email protected] y deberá ser enviado en JPG.

"Recuerden que no es quitarle el trabajo a unos, es demostrar que talento no falta en México" Simón Levy, ex subsecretario de Planeación y Política Turística de México.