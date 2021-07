Mi propia fórmula musical me ha llevado a tener éxito: Carla Morrison

* La cantante mexicana participará en el Vive Latino, donde presentará su nuevo álbum “Déjame llorar”

Por Fabiola Estrada Pineda

México, 13 Mar. (Notimex).- Desde que en 2006 incursionó de lleno en la música, Carla Morrison apuntó que ha sido su propia fórmula la que la ha llevado a tener éxito en lo que hace.

"Soy afortunada y me siento muy bien. Llevo las cosas a mi manera y he logrado lo que tengo hasta ahora gracias a eso. A lo mejor fue la fortuna de todo el mundo y un golpe de suerte que también pasara eso, pero creo que la clave es hacer lo que uno quiere a su manera", indicó la intérprete a Notimex.

Abundó que no es algo que le quite el sueño la fama que ha alcanzado con su música, creada con pedales con secuencias y loops, complementada con su teclado de efectos y guitarra electroacústica. Explicó que sus canciones las hace en vivo con capas musicales de segundas hasta terceras y cuartas voces de ella misma.

"No es tan difícil liar con la fama, porque no me la tomo tan a pecho, tengo poco de haberme venido a vivir a la Ciudad de México y disfruto todo lo que me está pasando, pero no es algo que tome tan en serio, yo no he cambiado, lo que cambió fue mi alrededor", indicó Morrison.

En 2009, Natalia Lafourcade ayudó a Carla a grabar y producir algo en su casa, simplemente por el hecho de declararse su fan. Ambas intérpretes se reunieron en diciembre de ese año, en el teatro Fru Fru, donde Morrison fue telonera de la presentación del álbum "Hu hu hu", de Lafourcade.

A raíz de esa actuación comenzaron algunas comparaciones de los estilos de las cantantes; sin embargo, la originaria de Tecate, Baja California, externó que eso es parte de su oficio y no lo toma a mal.

"No me molesta, porque nuestra música es muy distinta, sé que Natalia es un gran cantautora, es muy bonita y súper buena onda, es una persona a la que yo admiro mucho. Que nos comparen y digan que nuestra música es parecida, no está mal".

Carla Morrison comenzó su carrera en 2006 con diferentes bandas de rock en español intérpretes de "covers".

Después de seis meses decidió vivir en Phoenix, Arizona, y tres años después lanzó su primer EP como solista llamado "Aprendiendo a aprender". Posteriormente editó "Mientras tú dormías" y ambas producciones le dieron realce a su carrera.

"No sé a qué se deba que todo esto me esté pasando, he hecho lo que Dios me ha pedido y lo que el corazón me dice que haga, siento que he escrito cosas que mucha gente no se anima a decir y por eso se siente identificada. Soy una mujer muy normal y sencilla, por eso es fácil que la gente pueda relacionarse conmigo".

Carla Morrison formará parte del cartel del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, por lo que en su actuación pondrá su mejor esfuerzo, aunque aseguró sentirse un poco nerviosa.

"Estamos a casi dos semanas, tengo nervios, pero espero que las cosas se den para bien", apuntó, y agregó que toma muy en cuenta que a veces el público llega a bajar a los artistas.

"Me he puesto a pensar en eso, estoy preparada, antes ya me han aventado cosas, me han abucheado y dicho groserías, pero uno debe tener la cabeza en alto".

La cantante aprovechará el encuentro musical para presentar su álbum "Déjame llorar", el cual da nombre también al primer sencillo que saldrá a la venta el próximo 26 de marzo en tiendas departamentales.

Por otra parte, Morrison ofrecerá una serie de conciertos en otras ciudades de la República Mexicana, y posteriormente viajará a Europa para promover su música.

