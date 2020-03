"Hay un muro que divide", dice IMSS sobre diferencia en número de casos de México y EU

El director de Prestaciones Médicas del IMSS atribuyó al muro la diferencias de casos en las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos.

México.- El director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Víctor Hugo Borja Aburto, aseguró que el muro en la frontera es uno de los factores que, hasta ahora, ha evitado que se tenga el mismo número de contagios de coronavirus en el lado de Estados Unidos (EU) que en el de México.

En la conferencia diaria de seguimiento de la pandemia del coronavirus Covid-19 en territorio nacional, Borja Aburto fue cuestionado sobre la diferencia en el número de casos confirmados de contagio en estados fronterizos de EU y sus similares en México.

De acuerdo con información oficial de autoridades estadounidenses, en la ciudad de San Diego, California, son 341 casos positivos de coronavirus, con 3 muertos . En cambio, del otro lado de la frontera, en todo el estado de Baja California, apenas se han confirmado 20 casos del virus.

Otro ejemplo del contraste es la ciudad de El Paso, Texas, donde al menos 30 personas han dado positivo a la prueba. En el estado fronterizo de Chihuahua, según los datos de la dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), son apenas 8 los casos confirmados en toda la entidad.

En otro punto fronterizo, el estado de Arizona, las cifra total de contagio es de 663, con 13 muertos. Su frontera en México es el estado de Sonora, donde hasta el momento se tienen 8 diagnósticos positivos de pacientes.

En su intervención, el representante del IMSS destacó el muro que separa a un país de otro y aseguró que la dinámica de movilidad no es la misma en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, que en San Diego y El Paso, por lo que no es correcto hacer ese tipo de comparaciones.

Además, recordó que México aún se encuentra en la Fase 2 de la pandemia, de dispersión comunitaria, por lo que es muy probable que cuando ingrese a la Fase 3 de contagio generalizado. hacia mediados de abril, alcance números similares en las ciudades fronterizas con respecto a los casos que se presentan ahora en el otro lado de la franja.